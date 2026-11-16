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16.11.2026 06:31:29
IRRC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
IRRC stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRRC 6,63 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 2,72 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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