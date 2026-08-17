IRRC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IRRC präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

IRRC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,76 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,86 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,02 JPY. Im Vorjahr waren 53,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat IRRC mit einem Umsatz von insgesamt 10,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at