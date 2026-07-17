Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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17.07.2026 12:16:30
IRS Raises 2026 Mileage Deduction To 76 Cents Per Mile as Higher Gas Prices Drive First Midyear Adjustment in Four Years
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