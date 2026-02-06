IRSA Inversiones y Representaciones hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IRSA Inversiones y Representaciones hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

IRSA Inversiones y Representaciones hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 106,22 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 101,30 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 162,08 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,05 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at