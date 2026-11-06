IRSA Inversiones y Representaciones öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IRSA Inversiones y Representaciones stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 12,62 ARS gegenüber 204,04 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,30 Prozent auf 180,89 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,69 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at