IRSA Inversiones y Representaciones präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IRSA Inversiones y Representaciones hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IRSA Inversiones y Representaciones noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 115,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at