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29.06.2026 06:31:29
Irving Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Irving Resources ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Irving Resources die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Irving Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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