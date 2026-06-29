Irving Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Irving Resources ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Irving Resources die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Irving Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at