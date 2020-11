IRW-News: American Manganese Inc. : American Manganese für Präsentation bei E-Waste World Virtual Summit eingeladen

IRW-PRESS: American Manganese Inc. : American Manganese für Präsentation bei E-Waste World Virtual Summit eingeladen

Recycling von Kathodenmaterial aus Abfällen von Lithium-Ionen-Batterie-Herstellung

Surrey (British Columbia), 17. November 2020 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF | FWB: 2AM) freut sich, seine zirkuläre Lieferkettenstrategie und sein patentiertes Recyclingverfahren aus Lithium-Ionen-Batterie-Material (RecycLiCo) beim E-Waste World Virtual Summit am 18. und 19. November 2020 zu präsentieren.

Begleiten Sie Zarko Meseldzija, CTO von American Manganese, am 19. November 2020 um 17:05 Uhr (MEZ) bzw. 8:05 Uhr (PST), wenn er erklärt, wie American Manganese Inc. sein patentiertes Verfahren RecycLiCo kommerzialisieren will, um ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterial aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterie-Herstellung zu werden (klicken Sie, um sich zu registrieren).

Nur in diesem Jahr kehrt die E-WASTE World Conference & Expo als virtuelle, zweitägige internationale Online-Konferenz und -Messe zurück, die sich mit den neuesten Recyclingtechnologien, Lösungen für die Materialrückgewinnung, grüner Elektronik, nachhaltigen Materialien, ungiftigen Ersatzstoffen, Strategien für das Ende der Lebensdauer sowie mit Regulierungs- und Geschäftsmodellen zur Verringerung der Umweltauswirkungen aller Arten von Elektroschrott für Verbraucher und Industrie befasst.

Diese immersive digitale und On-Demand-Veranstaltung wird über 100 weltweit anerkannte Experten von Herstellern und Lieferanten von Unterhaltungs- und Industrieelektronik, Elektroschrottaufbereitungs- und Abfallentsorgungsunternehmen, Herstellern von Recyclingtechnologien, Experten für Materialrückgewinnung, Anbietern von nachhaltigen Materialien und Chemikalien, Wissenschaft und Hochschulen, politischen Entscheidungsträgern, NGOs, Forschungseinrichtungen sowie Beratern zusammenbringen.

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, dessen Hauptaugenmerk auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien mit dem patentierten RecycLiCoTM-Verfahren gerichtet ist. Dieses Verfahren ermöglicht hohe Gewinnungsraten von Kathodenmetallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium mit hohen Reinheitsgraden mit minimalen Verarbeitungsschritten. American Manganese Inc. ist bestrebt, sein bahnbrechendes patentiertes RecycLiCoTM-Verfahren zu kommerzialisieren und ein Branchenführer beim Recycling von Kathodenmaterialien aus Abfällen der Lithium-Ionen-Batterieherstellung werden.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

Suite 2 - 17942 55 Avenue, Surrey, B.C. V3S 6C8 Canada

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

