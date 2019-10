IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark definiert 6 verborgene Zonen mit potenziellen Mineralressourcen mit hochgradigen und Bulk-Tonnage-Abschnitten

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark definiert 6 verborgene Zonen mit potenziellen Mineralressourcen mit hochgradigen und Bulk-Tonnage-Abschnitten

Edmonton, 14. Oktober 2019. Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH, OTCQB: CYRTF, WKN: A2JM2X) (Benchmark oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Explorationsprogramms 2019 im Konzessionsgebiet Lawyers bekannt zu geben. Das Programm umfasste 47 Diamantbohrlöcher auf insgesamt 10.766,79 Metern, die sechs verborgene mineralisierte Zonen definieren, die im Mittelpunkt der Ressourcendefinitions- und Erweiterungsbohrungen 2020 stehen werden (Abbildung 1). Darüber hinaus haben die Entnahme von 1.406 Bodenproben, 215 Gesteinsgrabenproben, 42 Gesteinsschlitzproben und 299 Gesteinsschürfproben sowie detaillierte geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen zwei Zonen für bohrbereite Ziele und sechs zusätzliche Explorationsziele in frühem Stadium für umfassendere Feldprogramme im Jahr 2020 ergeben. Benchmark geht davon aus, dass die Bohrergebnisse zwischen Oktober und Januar 2020 veröffentlicht werden. Das Projekt Lawyers befindet sich im Stikine Terrane im Norden von British Columbia (Kanada) und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe.

Chairman und CEO John Williamson sagte: Das Programm 2019 hat die Gold -Silber-Mineralisierung in sechs unterschiedlichen Zonen im Umkreis von drei Kilometern im Herzen des Lawyers Trend erfolgreich in alle Richtungen erweitert. Jede Zone weist beträchtliches Potenzial für die Erschließung einer Mineralressource auf, die hochgradige und Bulk-Tonnage-Abschnitte umfasst, die an der Oberfläche beginnen. Unsere Geologen haben auch neue Entdeckungszonen im 127 Quadratkilometer großen Paket definiert, das im Jahr 2020 mittels Bohrungen erprobt werden soll.

In Tabelle 1 sind die in jeder der sechs Zonen abgeschlossenen Bohrungen dokumentiert, einschließlich der Schnellaufzeichnungsabschnitte für die intensivste Alteration, Erzgänge und beobachtete Mineralisierungen in jedem Bohrloch. Bislang gab es eine gute Übereinstimmung zwischen diesen ersten sichtbaren Ergebnissen und den Untersuchungsergebnissen, die das Unternehmen erhalten, interpretiert und veröffentlicht hat. Beispiele hierfür beinhalten das erste Bohrloch einer jeden mineralisierten Zone, das im Labor analysiert und veröffentlicht wurde, sobald es verfügbar war:

- Zone Cliff Creek - 19CCDD001 durchschnitt (Pressemitteilung vom 16. August 2019):

o 2,19 g/t Au und 85,36 g/t Ag auf 26,75 m*

o einschl. 11,73 g/t Au und 476,00 g/t Ag auf 4,40 m*

- Zone AGB - 19AGBDDD001 durchschnitt (Pressemitteilung vom 20. September 2019):

o 2,79 g/t Au und 177,00 g/t Ag auf 25,00 m*

o Einschl. 5,37 g/t Au und 214,00 g/t Ag auf 7,00 m*

o Einschl. 10,02 g/t Au und 654,00 g/t Ag auf 2,1 m*

- Zone Phoenix - 19PXDD001 durchschnitt (Pressemitteilung vom 7. Oktober 2019):

o 46,90 g/t Au und 3.055,6 g/t Ag auf 2,87 m*

o Einschl. 132,50 g/t Au und 8.560,0 g/t Ag auf 0,9 m*

- Alle Abschnitte sind Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 Prozent der Kernlänge geschätzt.

Von den 47 gebohrten Löchern enthielten 45 Alterationen, Erzgänge und Mineralisierungen, deren Ergebnisse veröffentlicht werden, sobald sie aus dem Labor eingetroffen sind und interpretiert wurden.

Abgesehen von den herausragenden Bohrergebnissen des diesjährigen Programms wurden bei anderen Zielen innerhalb des früher kaum erkundeten, 127 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets auch 1.406 Bodenproben, 215 Gesteinsgrabenproben, 42 Gesteinsschlitzproben und 299 Gesteinsschürfproben entnommen sowie detaillierte geologische Kartierungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen durchgeführt. Erste Ergebnisse dieser Daten haben neue Mineralisierungszonen definiert, zwei Zonen in den bohrbereiten Status versetzt und unser Verständnis von sechs weiteren Zonen verbessert, die in der Feldsaison 2020 erweiterten Arbeitsprogrammen unterzogen werden.

Tab. 1: Vollständige Liste der Bohrlöcher 2019 mit Intervallen mit bedeutsamen Alterationen, Erzgängen und sichtbaren Mineralisierungen, einschließlich sichtbaren Goldes (VG) und nativen Silbers (Ag).

BohrlochnZone GesamttieAlt-Min*-Erzgangabschnitte

r fe (m)**

. (m)

19AGBDD00AGB 267,61 210-237

1

19AGBDD00AGB 215,80 50-142

2

19AGBDD00AGB 398,38 140-150

3

19AGBDD00AGB 316,39 206-263

4

19AGBDD00AGB 346,86 238-249, 275-300

5

19AGBDD00AGB 316,67 212-218 (mit VG/Elektron/Ag);

6 236-289 (mit sichtbarem Ag

bei 244-254

m)

19AGBDD00AGB 276,76 161-171, 221-240; VG bei 231 m

7

19AGBDD00AGB 325,53 177-197, 249-253

8

19AGBDD00AGB 139,00 2-80

9

19AGBDD01AGB 146,00 Kleinere Erzgänge und

0 Alterationen

19CCDD001Cliff Creek248,44 140-155

19CCDD002Cliff Creek214,88 40-42, 81-104, 127-130,

159-173

19CCDD003Cliff Creek249,02 59-67, 150-210

19CCDD004Cliff Creek184,40 30-73, 82-122

19CCDD005Cliff Creek322,17 115-128, 132-157, 230-259

19CCDD006Cliff Creek172,82 30-70, 75-77, 90-93, 109-125

19CCDD007Cliff Creek209,39 106-134,157-164

19CCDD008Cliff 151,18 keine

Creek

South

19CCDD009Cliff 289,50 140-241

Creek

South

19CCDD010Cliff 354,67 307-330

Creek

South

19CCDD011Cliff 288,33 169-235

Creek

South

19CCDD012Cliff 245,67 106-177

Creek

South

19CCDD013Cliff 263,96 154-202

Creek

South

19CCDD014Cliff 334,04 244-294

Creek

South

19CCDD015Cliff 224,33 95-204

Creek

South

19CCDD016Cliff Creek239,27 72-213

19CCDD017Cliff Creek260,60 91-140, 152-155

19CCDD018Cliff Creek201,17 35-106,130-169

19CCDD019Cliff Creek192,01 40-51, 89-122, 170-175

19CCDD020Cliff Creek254,81 4-10, 130-140

19CCDD021Cliff Creek178,30 4-20, 81-95

19CCDD022Cliff Creek205,74 17-52, 186-189

19CCDD023Cliff Creek133,20 20-48

19CCDD024Cliff 181,00 Kleinere Erzgänge und

Creek Alterationen

Exploratio

n

19CCDD025Cliff Creek172,52 9-54, 73-104, 139-150

19CCDD026Cliff 180,00 keine

Creek

Exploratio

n

19DRDD001Dukes Ridge185,01 66-78, 130-148

19DRDD002Dukes Ridge248,72 155-193, 212-230

19DRDD003Dukes Ridge230,48 VG bei 98-100 m, 165-206

19DRDD004Dukes Ridge221,29 85-99, 121-131

19DRDD005Dukes Ridge212,14 41-75

19PXDD001Phoenix 187,76 130-131 (Erzgang Phoenix),

163-165

19PXDD002Phoenix 123,74 83,8-85,3

19PXDD003Phoenix 157,28 106,5-108

19PXDD004Phoenix 153,92 Kleinere Erzgänge und

East Alterationen

19PXDD005Phoenix 160,32 Kleinere Erzgänge und

East Alterationen

19PXDD006Phoenix 185,71 Kleinere Erzgänge und

East Alterationen

* Alt-Min = Mächtigkeit der Alteration und bedeutsame sichtbare Minerale

** Alle Abschnitte sind Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 Prozent der Kernlänge geschätzt.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO 9001:2008-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

