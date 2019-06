IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark meldete erste vorrangige Zielgebiete für Phase-I-Bohrprogramm

IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark meldete erste vorrangige Zielgebiete für Phase-I-Bohrprogramm

Edmonton, 25. Juni 2019 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Pläne für die erweiterten Phase-I-Bohrungen bekannt zu geben, die auf eine hochgradige Mineralisierung innerhalb der mächtigen Abschnitte mit großen Tonnagen (Bulk-Tonnage) in den primären Mineralisierungszonen im Lawyers Trend abzielen. Benchmark geht davon aus, dass die Phase-I-Bohrungen Mitte Juli eingeleitet werden; sie werden 25 Bohrlöcher über insgesamt 4.700 Meter umfassen. Derzeit werden weitere Ziele für Bohrungen über bis zu 30.000 Meter ermittelt. Das Projekt Lawyers befindet sich im Stikine-Terran im Norden der kanadischen Provinz British Columbia und zählt zum produktiven, mineralhaltigen Golden Horseshoe.

Lawyers Trend: Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge und Phoenix

Die Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge und Phoenix ebenso wie das angrenzende historische Abbaugebiet AGB, die sich allesamt im Lawyers Trend befinden, stellen eine 5 mal 4 Kilometer große radiometrische Anomalie dar, die mit einer Kaliumalteration, bei geochemischen Boden- und Gesteinsuntersuchungen ermittelten anomalen Ergebnissen sowie Bohrergebnissen mit hochgradigen Gold -Silber-Werten zusammenfällt. Das K-Th-Verhältnis, das bei der radiometrischen Flugmessung ermittelt wurde, hebt, wie in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt wird, Gebiete mit bekannter Mineralisierung hervor.

Bei Cliff Creek sind Bohrungen in Bereichen innerhalb und außerhalb des bestehenden Ressourcengebiets geplant, unter anderem im äußersten Süden, die auf eine hochgradige Mineralisierung innerhalb der mächtigen Hülle mit großen Tonnagen abzielen, um die Ressourcen zu erweitern und abzugrenzen (Abbildung 1). Ein weiteres Ziel der Bohrungen ist es, Daten für Bereiche des Bulk-Tonnage-Mineralisierungsmodells zu liefern, die in der Vergangenheit lediglich auf ihr Potenzial für schmale hochgradige Abschnitte untersucht wurden. Ausgewählte Bohrergebnisse aus früheren Kampagnen beinhalten 87 g/t Gold und 2.407 g/t Silber auf 2,4 Meter Kernlänge (CC15-15), 1,58 g/t Gold und 40,20 g/t Silber auf 58,24 Meter Kernlänge (CC15-13), 1,1 g/t Gold und 16,69 g/t Silber auf 38,09 Meter Kernlänge (18CCRC010) - einschließlich 10,45 g/t Gold und 78,10 g/t Silber auf 1,52 Meter Kernlänge - und 1,57 g/t Gold und 89,19 g/t Silber auf 70,1 Meter Kernlänge (90CC99).

Die Erweiterungsbohrungen bei Dukes Ridge zielen auch auf eine hochgradige Mineralisierung innerhalb einer mächtigen Hülle mit großen Tonnagen entlang der Strukturen Dukes Ridge und Phoenix ab, um die Ressourcen zu erweitern und abzugrenzen (Abbildung 1). Ausgewählte Bohrlöcher aus früheren Kampagnen durchteuften unter anderem 5,76 g/t Gold und 128,65 g/t Silber auf 33,52 Meter Kernlänge (18DRRC010), einschließlich 52,02 g/t Gold und 846,44 g/t Silber auf 3,05 Meter Kernlänge.

Die Bohrungen bei Phoenix werden sich auf den hochgradig mineralisierten Erzgang Phoenix unterhalb und in Streichrichtung der erfolgreichen Erkundungsbohrungen 2018 konzentrieren (Abbildung 1). Ausgewählte Bohrergebnisse aus früheren Kampagnen beinhalten 10,99 g/t Gold und 819,43 g/t Silber auf 3,95 Meter Kernlänge (18PXDD002) und 125,01 g/t Gold und 3.589 g/t Silber auf 1,03 Meter Kernlänge (PX92-10).

Lawyers Trend: Zone Amethyst Gold Breccia (AGB)

Das historische Abbaugebiet AGB befindet sich in einer Zone mit durchgängiger Kaliumalteration, die eine über 1 km2 große radiometrische Anomalie ergibt; diese Anomalie stimmt mit der bekannten Mineralisierung überein. Die Strategie für die Bohrungen 2019 bei AGB verfolgt drei Ziele: 1) die Untersuchung der hochgradigen Mineralisierung in der Hauptzone; 2) die Durchführung von Ausfallbohrungen im Süden der historischen Abbaustätten und die Erweiterung der Streichlänge; sowie 3) die Erprobung eines neuen Zielgebiets östlich der Abbaustätten, das möglicherweise eine parallele mineralisierte Struktur darstellt (Abbildung 2). Die geochemischen Untersuchungen, die Kaliumalteration und die geophysikalische Anomalie deuten auf eine Streichlänge von mindestens +500 Metern hin. Ausgewählte Bohrergebnisse aus früheren Kampagnen beinhalten 108,36 g/t Gold und 911,2 g/t Silber auf 7 Meter Kernlänge (DDH81AS43), 6,96 g/t Gold und 254,70 g/t Silber auf 57,9 Meter Kernlänge (DDH82AS16) und 2,02 g/t Gold und 123,77 g/t Silber auf 30 Meter Kernlänge (DDH80-18).

Neben den Bohrungen sind über den großen radiometrischen Anomalien in den Hauptzonen sowie dem gesamten Konzessionsgebiet auch Boden- und Gesteinsprobenahmen sowie eingehende geologische Kartierungen geplant, um die Zielgebiete genauer einzugrenzen. Eine drohnengestützte Flugmessung wird die Luftbilderfassung aus dem Jahr 2018 erweitern und im Juli wird in den Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge, Phoenix und AGB eine magnetische und elektromagnetische VLF-Bodenmessung durchgeführt, um wichtige geologische Merkmale, einschließlich von Strukturen, die bei der Begrenzung der Mineralisierung eine wichtige Rolle spielen, abzugrenzen.

Abbildung 2: Lageplan

Lageplan der Phase-I-Bohrungen 2019 in den Zonen Cliff Creek, Dukes Ridge und Phoenix mit Angabe der hochgradigen und Bulk-Tonnage-Ergebnisse aus früheren Bohrkampagnen.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig, President

jimg@BNCHmetals.com

Tel: (604) 260-6977

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

