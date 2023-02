IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc - Aktuelle Informationen über den Betrieb der neuen Solaranlage und die Stromversor...

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc - Aktuelle Informationen über den Betrieb der neuen Solaranlage und die Stromversorgung der Blanket Mine

St. Helier, 10. Februar 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) freut sich bekannt zu geben, dass sein 12-MWac-Solarprojekt, das im November 2022 an das Stromnetz von Blanket angeschlossen wurde, besser als erwartet funktioniert und etwas mehr Strom erzeugt als erwartet; es liefert derzeit etwa 27 Prozent des durchschnittlichen täglichen Strombedarfs von Blanket.

In den letzten Monaten hat sich auch die Stromversorgung durch das simbabwische Stromnetz erheblich verbessert, wodurch der Dieselverbrauch und die Häufigkeit von Produktionsunterbrechungen deutlich gesunken sind.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Die Fertigstellung des Solarprojekts fällt mit einer Verbesserung der Stromversorgung aus dem simbabwischen Netz zusammen, wodurch der Dieselverbrauch erheblich gesunken ist. Ein erster Frühindikator ist, dass Blanket im Januar 2023 18.000 Liter Diesel verbraucht hat, im Vergleich zu etwa 120.000 Litern pro Monat im gesamten Jahr 2022. Auch wenn wir nicht sicher sein können, dass diese Verbesserung im Laufe des Jahres in vollem Umfang beibehalten wird, sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Dieselverbrauch weiterhin Monat für Monat deutlich senken können, was unsere Investition in Solarenergie rechtfertigt und unsere ESG-Strategie erfüllt."

