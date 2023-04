IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc - Korrektur der Ankündigung zur Veröffentlichung des Jahresberichts auf Formblatt 2...

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc - Korrektur der Ankündigung zur Veröffentlichung des Jahresberichts auf Formblatt 20-F mit den Zusammenfassungen der technischen Berichte

St. Helier, 28. April 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass im Anschluss an die Ankündigung von heute Morgen, den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (der "Jahresbericht") bei der U.S. Securities Exchange Commission auf EDGAR einzureichen, geringfügige Berechnungsfehler bei den Gehaltszahlen (Gesamtsumme) aufgetreten sind. Securities and Exchange Commission auf EDGAR den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr (der "Jahresbericht") einreichen wird, kleinere Berechnungsfehler bei den Gehaltszahlen in der letzten Zeile (Gesamtsumme) in der ersten Tabelle in der Ankündigung, bei der es sich um den Vergleich der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcenschätzungen gemäß Subpart 1300 der Regulation S-K zum 31. Dezember 2022 mit jenen vom 31. Dezember 2021 bei der Blanket Goldmine handelt, festgestellt wurden.

Die korrigierte Tabelle sieht wie folgt aus, wobei die geänderten Notennummern und Abweichungen zur besseren Übersichtlichkeit unterstrichen sind:

31. Dezember 2022 31. Dezember 2021 % Abweichung

Klassifizierung von Tonnen Au Unzen Tonnen Au Unzen Tonnen Au Unzen

Mineralressourcen

kt g/t koz kt g/t koz kt g/t koz

Gemessen Gesamt 1,855 3.10 185 554 2.80 48 235% 11% 282%

Angegeben Gesamt 2,363 2.89 220 1,585 2.78 142 49% 4% 55%

M&I Gesamt 4,218 2.98 405 2,139 2.77 190 97% 8% 113%

Abgeleitet Gesamt 5,748 2.92 539 5,419 3.17 552 6% -8% -2%

Gesamtsumme 9,967 2.94 944 7,558 3.06 743 32% -4% 27%

Kontakt:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden

Neil McDonald Tel: +44 207 397 1965

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9771

Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika)

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)

Dzika Danha

Tel: +263 (242) 745 119/33/39

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70303

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70303&tr=1

