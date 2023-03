IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc legt technischen Bericht zur Blanket-Mine vor

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc legt technischen Bericht zur Blanket-Mine vor

St. Helier, 14. März 2023 - (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) Im Anschluss an die Ankündigung von Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) am 6. Februar 2023 bezüglich einer Aktualisierung der NI 43-101 konformen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen in der zu 64 % unternehmenseigenen Mine Blanket in Simbabwe ("Blanket") freut sich Caledonia bekannt zu geben, dass es nun einen neuen technischen Bericht gemäß NI 43-101 Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe", der von Caledonia und Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und am 13. März 2023 auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde. Diese Pressemitteilung wurde von Dana Roets (B Eng. (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, der qualifizierten Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), genehmigt. Die unabhängigen qualifizierten Personen des Unternehmens gemäß NI 43-101, Herr Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. Nr. 400058/08, MGSSA) von Minxcon (Pty) Ltd, der qualifizierten Person, die für die Ressourcen verantwortlich ist; und Herr Daan van Heerden B Eng (Min.), MCom (Bus. Admin.), MMC, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA von Minxcon (Pty) Ltd, der qualifizierten Person, die für die Reserven verantwortlich ist, haben diese Pressemitteilung ebenfalls genehmigt.

auf SEDAR zur Unterstützung der am 6. Februar 2023 bekannt gegebenen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen von Blanket eingereicht hat.

Höhepunkte:

- Die geschätzten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen bei Blanket, einschließlich der Mineralreserven, belaufen sich auf insgesamt 1.095.000 Unzen Gold in 10,72 Millionen Tonnen mit 3,18 g/t.

- Die geschätzten Gesamtmineralreserven bei Blanket belaufen sich auf 395.000 Unzen Gold in 3,94 Millionen Tonnen mit 3,12 g/t.

