IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc Q2 2023 Produktions-Update

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc Q2 2023 Produktions-Update

St. Helier, 17. Juli 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt die vierteljährliche Goldproduktion der Mine Blanket ("Blanket") und des Bilboes-Oxid-Projekts ("Bilboes-Oxide") in Simbabwe für das Quartal bis zum 30. Juni 2023 (das "Quartal") und das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 bekannt. Alle Produktionszahlen sind auf einer 100-Prozent-Basis ausgedrückt und basieren auf den endgültigen Ergebnissen des Veredlers.

Q2 2022 Q1 2023 Q2 2023 H1 2022 H1 2023 Veränderung (H1 2022

(Vergleichs- (Vorquartal) (abge-schlossenes auf H1

Quartal) Quartal) 2023)

Blanket 20,091 16,036 17,436 38,606 33,472 -13.3%

Bilboes-Oxide - 105 1,076 - 1,181 k.A.

Insgesamt 20,091 16,141 18,512 38,606 34,653 -10.2%

Blanket

Die Produktion bei Blanket belief sich im Quartal auf 17.436 Unzen, was einen Anstieg um 8,7 % gegenüber den 16.036 Unzen im ersten Quartal 2023 bedeutet. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden auf Blanket 33.472 Unzen Gold produziert, im Vergleich zu 38.606 Unzen im ersten Halbjahr 2022.

Die Produktion in Blanket lag im Berichtsquartal zwar höher als im Vorquartal, aber immer noch unter den Erwartungen. Dies war auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die die Umsetzung des Minenplans in bestimmten Abbaugebieten beeinträchtigten. Zu diesen Faktoren gehörten eine hohe Anzahl an verpassten Sprengungen und Fehler bei der Sprenggenauigkeit, die zu einem unzureichenden Strebvorschub führten. Das Management hat sich intensiv auf diese Problembereiche konzentriert, und die Produktion Ende Juni und im Juli zeigte eine deutliche Verbesserung.

Die Produktion in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 war niedriger als die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022, was auf die im Quartal aufgetretenen Probleme (wie oben erwähnt) zurückzuführen ist, zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die im vorangegangenen Quartal aufgetreten waren, zu denen, wie bereits mitgeteilt, mehrere mechanische Ausfälle gehörten.

In Anbetracht der verbesserten Leistung Ende Juni und Anfang Juli bekräftigt das Management die Produktionsprognose für Blanket für das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" (Technischer Bericht über die Goldmine Blanket, Simbabwe) mit Gültigkeitsdatum 1. September 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und vom Unternehmen am 13. März 2023 auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde.

.

Bilboes

In den Bilboes-Oxiden wurden in diesem Quartal 1.076 Unzen Gold produziert, was einen Anstieg gegenüber den 105 Unzen im ersten Quartal 2023 darstellt. Im Jahr 2022 wurde in den Bilboes-Oxiden keine Produktion erzielt.

Das Projekt Bilboes Oxides war als kurzfristiges Projekt in kleinem Maßstab und mit geringer Gewinnspanne geplant, das in erster Linie durch die Vorteile der Vorabscheidung in Erwartung der Entwicklung des größeren Sulfidprojekts gerechtfertigt war.

Das Unternehmen hat bereits zuvor die Prognosen für die Bilboes-Oxide zurückgezogen, und da es keine begründete Aussicht auf einen Gesamt-Cash-Beitrag gibt, wird das Projekt mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt.

Der Abbau und die metallurgische Verarbeitung werden bei Bilboes Oxides bis Ende September fortgesetzt; danach wird die Auslaugung von Material, das bereits auf dem Laugungsfeld abgelagert wurde, fortgesetzt. Der Oxidabbau und die Aufbereitung werden wieder aufgenommen, wenn die Abraumbeseitigung für das Sulfidprojekt beginnt.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Nach einem ermutigenden Start in das zweite Quartal bei Blanket blieb die Produktion im Mai und in der ersten Junihälfte hinter den Erwartungen zurück. Die Interventionen des Managements zur Identifizierung und Behebung der Probleme scheinen erfolgreich gewesen zu sein, und die Produktion hat sich Ende Juni und Anfang Juli erheblich verbessert. Die Produktion in der ersten Juliwoche erreichte ein Rekordniveau und lag fast 400 Unzen über der Planung. Obwohl wir noch viel Arbeit vor uns haben, um den Produktionsrückstand aus den ersten sechs Monaten aufzuholen, sind wir zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird, und wir bekräftigen daher unsere Produktionsprognose für 2023, die zwischen 75.000 und 80.000 Unzen Gold liegt.

"Die Aussichten für die Bilboes-Oxide sind nicht ausreichend sicher, wenn sie nicht in Verbindung mit der Abraumbeseitigung für das Sulfidprojekt durchgeführt werden. Daher haben wir beschlossen, dieses Projekt bis zum Beginn der Arbeiten am größeren Sulfidprojekt, bei dem das verbleibende Oxidmaterial zusammen mit dem Sulfiderz abgebaut und verarbeitet werden soll, in den Wartungs- und Instandhaltungszustand zu versetzen. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Qualität des viel größeren Sulfidprojekts, das der einzige Grund für den Erwerb von Bilboes war."

Diese Pressemitteilung wurde von Dana Roets (B. Eng. (Min.), MBA, Pr. Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, der qualifizierten Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), genehmigt.

Caledonia Mining Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841793

Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)

Dzika Dhana

Lloyd Mlotshwa Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger info@resource-capital.ch

Hinweis: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beruhen zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen können. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die erfolgreiche Umsetzung von Minenplänen, die Erstellung von geschätzten Ressourcen und Reserven, der von den Schätzungen abweichende Gehalt und die Gewinnung von Mineralien, die abgebaut werden, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit von Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, die Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Verfügbarkeit von Kapital und die Genauigkeit der geschätzten Betriebskosten, die Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und Caledonias Erfahrungen mit der Projektentwicklung in Simbabwe sowie andere Faktoren.

Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen finanziellen Ausblick oder um zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt, Alle derartigen Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind hierin enthalten, um potenziellen Investoren ein Verständnis der Pläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie die abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71345

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71345&tr=1

