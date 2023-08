IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc.: Tödlicher Unfall im Bergwerk Blanket

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc.: Tödlicher Unfall im Bergwerk Blanket

St. Helier 8. August 2023 - Mit Bedauern teilt die Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ - mit, dass sich am 7. August 2023 in der Blanket Mine in Simbabwe ein Unfall ereignet hat, in dessen Folge ein Mitarbeiter von GMG - einem Vertragsunternehmen der Blanket Mine - heute im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Der Unfall ereignete sich bei der Wartung der gleislosen Ausrüstung.

Weitere Einzelheiten können nicht bekannt gegeben werden, solange die zuständigen Behörden keine Ermittlungen zu diesem Unfall durchgeführt haben.

Caledonia spricht der Familie und den Kollegen des Verstorbenen sein Beileid aus.

Nachfragen:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cenkos Securities plc (Nomad and Joint Broker)

Adrian Hadden Tel: +44 207 397 1965

Neil McDonald Tel: +44 131 220 9771

Pearl Kellie Tel: +44 131 220 9775

Liberum Capital Limited (Joint Broker)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Financial PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Financial PR, North America) Tel: +1 917 991 7701

Patrick Chidley Tel: +1 203 940 2538

Paul Durham

Curate Public Relations (Zimbabwe) Tel: +263 77802131

Debra Tatenda

IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Zimbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Lloyd Mlotshwa

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71582

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71582&tr=1

