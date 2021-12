IRW-News: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining meldet keine wesentlichen Auswirkungen der starken Regenfälle in British Columbia

IRW-PRESS: Copper Mountain Mining Corp: Copper Mountain Mining meldet keine wesentlichen Auswirkungen der starken Regenfälle in British Columbia

Vancouver, British Columbia - 6. Dezember 2021 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das Unternehmen oder Copper Mountain - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/) meldet, dass die jüngsten schweren Regenfälle, Überschwemmungen und Schlammlawinen in British Columbia bisher keine wesentlichen Auswirkungen auf den Betrieb, die Produktion oder den Versand von Konzentraten in der Mine Copper Mountain hatten. Die Mine Copper Mountain transportiert ihr Konzentrat per Lkw zum Hafen von Vancouver, und obwohl es zu vorübergehenden Straßensperrungen kam, gab es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzentratlieferungen. Das Unternehmen wird die Situation weiterhin genau beobachten.

Die oberste Priorität des Unternehmens ist weiterhin die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und der Stadt Princeton. Copper Mountain hat sein Möglichstes getan, um die Gemeinde zu unterstützen, und wird dies auch weiterhin tun.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Copper Mountains Aushängeschild ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 140 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain besitzt auch zu 100 % das sich in der Entwicklungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien, sowie ein 2.100 km2 großes, stark höffiges Landpaket im Gebiet Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CMMC und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol C6C gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen").

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln unsere Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider.

Unter bestimmten Umständen können zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert werden, sind aber nicht auf Aussagen beschränkt, die Begriffe wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "prognostiziert", "Prognose", "Leitlinie", "geplant", "Ziel" oder Abwandlungen solcher Begriffe verwenden, oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die Verneinung dieser Begriffe oder vergleichbare Terminologie. In diesem Dokument werden bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen identifiziert, einschließlich Produktions- und Kostenprognosen, erwartete Produktion in der Copper Mountain Mine, Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Betrieb, die Finanzlage und die Aussichten, erwartete Metallpreise und die erwartete Sensitivität der finanziellen Leistung des Unternehmens in Bezug auf Metallpreise, Ereignisse, die sich auf den Betrieb und die Erschließungsprojekte des Unternehmens auswirken könnten, der erwartete Cashflow aus dem Betrieb und der damit verbundene Liquiditätsbedarf, die erwartete Auswirkung externer Faktoren auf die Einnahmen, wie z.B. die Rohstoffpreise, die Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen, die Prognose der Lebensdauer der Minen, die Rekultivierungskosten, die wirtschaftlichen Aussichten, die staatliche Regulierung des Bergbaubetriebs sowie die Geschäfts- und Akquisitionsstrategien. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, der Marktpreis, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, die Zuverlässigkeit der in diesem Dokument angeführten historischen Daten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der Diskussionen und Analysen des Managements, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Die potenziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und den Betrieb von Copper Mountain sind derzeit nicht bekannt, einschließlich der Fähigkeit von Copper Mountain, mit den Herausforderungen und Beschränkungen umzugehen, die sich aus COVID-19 in den Gemeinden ergeben, in denen Copper Mountain tätig ist, und der Fähigkeit, den Betrieb sicher fortzusetzen und den normalen Betrieb sicher wieder aufzunehmen. Die Auswirkungen von COVID-19 hängen von einer Reihe von Faktoren ab, die außerhalb der Kontrolle und des Wissens des Unternehmens liegen, einschließlich der Wirksamkeit der Maßnahmen, die von den öffentlichen Gesundheits- und Regierungsbehörden zur Bekämpfung der Ausbreitung der Krankheit ergriffen werden, der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und Aussichten aufgrund der Krankheit und der sich entwickelnden Beschränkungen in Bezug auf Bergbauaktivitäten und Reisen in bestimmten Rechtsgebieten, in denen Copper Mountain tätig ist. Obwohl Copper Mountain versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass unsere Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Chancen nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und wir glauben, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

