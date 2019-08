IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver meldet positive Explorationsergebnisse auf Parral-Projekt mit 332 Gramm Silber pro Tonne über 13,1 m Mäch...

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver meldet positive Explorationsergebnisse auf Parral-Projekt mit 332 Gramm Silber pro Tonne über 13,1 m Mächtigkeit in Mexiko

Vancouver, Kanada - 14. August 2018 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054) berichtet über positive Ergebnisse ihres laufenden Explorationsprogramms 2019 für das Parral-Projekt in Chihuahua, Mexiko. Endeavour hat bisher 15 ober- und untertägige Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.160 Metern (m) und 462 unterirdischen Kanalproben in 3 Blöcken in der Sierra Plata Mine auf dem Adersystem Veta Colorada abgeschlossen.

Veta Colorada (einschließlich der Minen Sierra Plata und El Verde) war ein ehemaliger Minenbetrieb der Grupo Mexico, der 1991 aufgrund des niedrigen Silberpreises geschlossen wurde. Endeavour erwarb 2016 die Grundstücke von Veta Colorada sowie in der Vergangenheit die Minen San Patricio und Palmilla und die damit verbundenen Silberadern im Bezirk Parral.

Veta Colorada ist eine große Silberaderstruktur, die von 1 bis 30 m Mächtigkeit (durchschnittlich 5-10 m) reicht, in 7 Ebenen bis 300 m Tiefe unter der Oberfläche abgebaut wurde und 7 Kilometer lang verfolgt wurde.

Oberflächen- und Untertage-Bohrergebnisse

Endeavour hat in diesem Jahr bisher 6 oberirdische und 9 unterirdische Bohrungen gebohrt, etwa die Hälfte des geplanten Programms, um ein 600 m langes und 500 m tiefes Gebiet in und um die Bergwerke der Sierra Plata zu testen. Jedes Loch durchteufte eine starke Silbermineralisierung, die meist an alte Bergwerke angrenzt, was darauf hindeutet, dass sich der historische Abbau auf sehr hohe Silbergehalte konzentrierte und eine signifikante hochgradige Silbermineralisierung hinterließ (siehe Längsschnitt Veta Colorada hier).

Zu den Highlights der Oberflächenbohrungen gehören 346 Gramm pro Tonne (gpt) Silber über 9,6 m wahre Breite (11,1 Unzen pro Tonne (opT) über 31,5 Fuß) in Loch VCS-02. Zu den Highlights der Untertagebohrungen gehören 332 gpt Silber über 13,1 m wahre Breite (10,7 opT über 43,0 Fuß) in Loch VCU-05. Mehrere der Oberflächenbohrlöcher durchschnitten alte Bergwerke, so dass die gemeldeten mineralisierten Abschnitte nur einen Teil der ursprünglichen silbermineralisierten Zonen darstellen.

Die vollständigen Bohrergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Oberflächenbohrergebnisse

Loch Struktur Von Wahre MäAg

chtigkei

t

(m) (m) (gpt)

VCS-01 Alte Arbeiten 244.45 5.2 Alte

(VC) Arbeiten

Veta Colorada 250.35 0.9 160

Einschließlich250.70 0.2 412

VCS-02 Hw Veta 189.70 9.6 346

Colorada

Einschließlich192.50 0.5 784

Veta Colorada 201.45 5.0 283

Einschließlich204.95 0.5 975

VCS-03 Hw Veta 202.50 3.0 242

Colorada

Einschließlich204.00 0.5 299

Veta Colorada 206.30 1.1 265

Alte Arbeit 207.40 4.1 Alte

(VC) Arbeiten

Veta Colorada 211.50 1.5 263

Einschließlich211.50 0.2 461

VCS-04 Alte Arbeit (VC)

VCS-05 Alte Arbeiten 142.70 1.7 Alte

(HW Arbeiten

VC)

Hw Veta 147.85 1.4 293

Colorada

Einschließlich148.35 0.4 457

Alte Arbeit 157.40 5.2 Alte

(VC) Arbeiten

Veta Colorada 165.00 0.9 855

Einschließlich165.60 0.4 1,170

VCS-06 Veta Colorada 236.50 1.1 228

Altes 237.70 1.5 Alte

funktionieren Arbeiten

des

VC

Einschließlich236.95 0.7 320

Untertage-Bohrergebnisse

VCU-01 Veta Colorada 172.55 3.7 300

Einschließlich176.15 0.2 815

VCU-02 Veta Colorada 107.60 3.3 452

Einschließlich110.35 0.4 842

Brekzie 119.85 1.5 234

Einschließlich119.85 0.2 695

Brekzie 125.35 1.8 225

Einschließlich125.95 0.4 350

VCU-03 Veta Colorada 59.95 8.2 326

Einschließlich62.80 0.3 727

VCU-04 Veta Colorada 154.10 7.7 253

Einschließlich160.80 0.4 1,200

VCU-05 Veta Colorada 87.00 13.1 332

Einschließlich88.80 0.2 3,770

Brekzie 114.85 0.9 225

Einschließlich115.30 0.4 307

Brekzie 127.15 2.2 186

Einschließlich129.10 0.6 224

VCU-06 Veta Colorada 109.45 1.0 104

Einschließlich110.70 0.1 382

VCU-07 Veta Colorada 66.40 13.0 154

Einschließlich67.30 0.3 426

VCU-08 Veta Colorada 174.80 3.2 281

Einschließlich174.80 0.4 527

VCU-09 Veta Colorada 171.90 1.2 549

Einschließlich172.55 0.5 801

Ergebnisse der Probenahme im unterirdischen Kanal

Endeavour untersuchte 3 Blöcke auf Ebene 7, um ein 250 m langes und 25 m langes Gebiet vertikal im nördlichen Teil der Sierra Plata-Mine zu testen. Es waren nur geringe Arbeiten erforderlich, um den Zugang zur historischen Hauptförderrampe in das Bergwerk wiederherzustellen und zu sichern. Das Unternehmen entwässerte im vergangenen Jahr die niedrigsten Minenniveaus, beprobte alte Minenfüllungen auf den Niveaus 1 bis 6 und erkannte die Möglichkeit, in allen Minenniveaus nicht abgebaute Hochgrade zu bohren und in den unteren Minenniveaus nicht abgebaute Hochgrade zu entnehmen.

Zu den Highlights der Kanal-Stichproben gehören 2 Proben mit mehr als 1.000 gpt, wie z.B. 1.705 gpt Silber über 0,55 m wahre Mächtigkeit in Kanal 7+66 und 1.480 gpt Silber über 0,95 m wahre Breite in Kanal 7+69. Die gesamte Breite der Ader ist in vielen der Bergwerke nicht freigelegt, so dass die Probennahme-Ergebnisse nur teilweise auf die Silbermineralisierung hinweisen.

Die hochwertigsten Proben in den Kanälen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Block Kanal Proben-StruktuBreite Ag

ID r (m) (g/t)

8-VC-16-8 7+7 PAR-180Bx Hw 0.90 578

0

8-VC-16-8 7+7 PAR-180Hw? 1.20 746

2

8-VC-16-8 7+8 PAR-180Bx Hw 1.00 557

6

8-VC-16-8 7+8 PAR-180Hw? 1.10 590

7

8-VC-16-8 7+11 PAR-181Bx Hw 1.10 546

9

8-VC-16-8 7+12 PAR-182Bx Hw 1.50 544

5

8-VC-16-8 7+12 PAR-182Bx Hw 0.80 911

6

8-VC-16-8 7+20 PAR-186Bx Hw 0.70 681

7

8-VC-16-8 7+20 PAR-186Bx Hw 1.00 676

8

8-VC-16-8 7+21 PAR-186Vn - F 0.30 547

9

8-VC-16-8 7+21 PAR-187Bx Hw 1.10 767

4

8-VC-16-8 7+23 PAR-188Bx Hw 0.90 509

6

8-VC-16-8 7+30 PAR-193Vn 1.00 527

0

Block Kanal Proben-StruktuBreite Ag

ID r (m) (g/t)

8-VC-17-8-87+33 PAR-195Bx Hw 1.10 438

1

8-VC-17-8-87+37 PAR-197Bx Hw 0.80 503

4

8-VC-17-8-87+47 PAR-204Vn-F 0.45 340

4

8-VC-17-8-87+48 PAR-205Bx Hw 0.90 568

4

8-VC-17-8-87+48 PAR-205Bx Hw 1.20 369

5

8-VC-17-8-87+48 PAR-205Bx Hw 0.90 339

6

8-VC-17-8-87+51 PAR-208Bx Hw 1.00 377

1

8-VC-17-8-87+52 PAR-208Fw 0.70 346

5

8-VC-17-8-87+55 PAR-210Vn-F 0.55 522

8

8-VC-17-8-87+62 PAR-215Vn-F 0.50 349

3

8VC-17-8-8 7-55 PAR-251Tcog 0.90 376

(-A) 5 Sil-He

m

8VC-17-8-8 7-58 PAR-251Tcog 1.10 903

(-A) 8 Sil-He

m

Block Kanal Proben-StruktuBreite Ag

ID r (m) (g/t)

7-VC-20, 7+64 PAR-216Hw 0.85 439

8-VC-2-6 7

7-VC-20, 7+66 PAR-218Vn 0.95 402

8-VC-2-6 2

7-VC-20, 7+66 PAR-218Vn 0.90 721

8-VC-2-6 4

7-VC-20, 7+66 PAR-218Hw 0.55 1705

8-VC-2-6 5

7-VC-20, 7+66 PAR-218Hw 0.70 312

8-VC-2-6 6

7-VC-20, 7+67 PAR-219Vn 0.75 461

8-VC-2-6 4

7-VC-20, 7+67 PAR-219Vn 0.65 305

8-VC-2-6 5

7-VC-20, 7+68 PAR-220Vn 0.80 423

8-VC-2-6 1

7-VC-20, 7+68 PAR-220Vn 1.00 669

8-VC-2-6 4

7-VC-20, 7+68 PAR-220Vn 0.75 370

8-VC-2-6 5

7-VC-20, 7+69 PAR-221Vn 0.95 1480

8-VC-2-6 2

7-VC-20, 7+69 PAR-221Vn 0.90 583

8-VC-2-6 3

7-VC-20, 7+70 PAR-221Vn 1.10 418

8-VC-2-6 9

Bradford Cooke CEO von Endeavour sagte: "Aufgrund des Erfolgs unserer laufenden Bohr- und Probennahme-Explorationsprogramme in diesem Jahr sieht das Management im Parral-Projekt ein gutes Potenzial für die Entwicklung einer weiteren neuen hochwertigen Silbermine. Das Parral-Projekt ist unser größter Explorationsaufwand in diesem Jahr und stellt einen wichtigen Teil unserer Wachstumsstrategie dar."

"Wir haben die Entwicklung des Parral-Projekts als potenzielles zweistufiges Minenprojekt neu konzipiert, da wir die leicht zugänglichen, hochgradig mineralisierten Blöcke, die wir unter Tage beschrieben haben, lzugänglich gemacht haben. Da im Bezirk Parral mehrere Mautwerke in Betrieb sind und wir bereits eine Mining-Genehmigung beantragt haben, die eine minimale neue Oberflächenstörung erfordert, planen wir eine erste Stufe, eine kleine, hochgradige Mautmine mit durchschnittlich 200-250 Tonnen pro Tag, um einen Cashflow zu generieren, während wir die Möglichkeit einer zweiten Stufe, einer größeren, 1.000-2.000 Tonnen pro Tag hochgradigen Mine in größerem Maßstab, die zu einem neuen Kernobjekt werden könnte, prüfen. Wir planen, im dritten Quartal 2019 eine Massenprobe abzubauen und in einer lokalen Mautanlage zu verarbeiten, damit wir bis zum Jahresende eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für die Stufe eins vorbereiten können."

Qualifizierte Person

Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., Endeavour's Präsident und COO, ist die qualifizierte Person, die diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Bohrprogramme in Mexiko überwacht hat. Ein Stichprobenprogramm zur Qualitätskontrolle mit Referenzstandards, Leerzeichen und Duplikaten wird verwendet, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu überwachen. Alle Proben werden in der lokalen Außenstelle geteilt und an ALS-Chemex Labs verschickt, wo sie getrocknet, zerkleinert, gespalten und 50 Gramm Zellstoffproben für die Analyse vorbereitet werden. Gold wird durch einen Brandtest mit Atomabsorption (AA) und Silber durch Aqua regia-Aufschluss und ICP-Finish bestimmt, Übergrenzen durch Brandtest und gravimetrisches Finish.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das vier hochwertige untertägige Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Entwicklungsentscheidung voran und untersucht sein Portfolio an Explorations- und Entwicklungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erreichen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Mehrwert für alle Beteiligten.

