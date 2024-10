IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt von Terronera im 3. Quartal 2024 bereit; die Bauarbeiten an der Ober...

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt ein Update zum Baufortschritt von Terronera im 3. Quartal 2024 bereit; die Bauarbeiten an der Oberfläche sind zu 77 % abgeschlossen

Vancouver, Kanada - 21. Oktober 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich, ein Update zum Baufortschritt im dritten Quartal 2024 auf seinem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bereitzustellen. Eine Fotogalerie ist dieser Pressemitteilung beigefügt und kann hier oder auf der Website des Unternehmens unter Terronera Project Progress Photos eingesehen werden. Alle Dollar- ($)-Angaben in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar.

Das Projekt Terronera machte im dritten Quartal beträchtliche Fortschritte, da die obere Anlagenplattform kurz vor der Fertigstellung steht. Der Bau der übertägigen Aufbereitungsanlage und der Infrastruktur erreichte 90 %, womit die Aufnahme des Betriebs weiter vorbereitet wird. Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der unteren Anlagenplattform, wo die Betonarbeiten gut vorankommen, sowie auf der Bergelagerungsanlage (Tailing Storage Facility/TSF), wo die Eindeichung des unterirdischen Wasserabzugs und die Installation der Rohre zügig voranschreiten.

Wir befinden uns in der letzten Bauphase und die Ziellinie ist in Sicht, kommentierte Don Gray, Chief Operating Officer. Die obere Plattform ist fast fertiggestellt, und der primäre Backenbrecher wurde in Betrieb genommen, und das erste Gestein wurde im August zerkleinert. Das Hauptaugenmerk liegt auf der unteren Plattform und der Bergelagerungsanlage. Unser engagiertes Team von Terronera stellt sich weiterhin den Herausforderungen sowohl bei der Entwicklung der Mine als auch beim Bau der Aufbereitungsanlagen, um das Projekt auf Kurs zu halten und die Inbetriebnahme der Anlagen gegen Ende des vierten Quartals zu ermöglichen.

Bau- und Entwicklungshighlights im dritten Quartal 2024

Mit Stand vom 30. September 2024 umfassten die Arbeiten und Aktivitäten vor Ort:

- Sicherheit - Die Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für die Einsatzbereitschaft sind im Gange. Die Minenrettungsausrüstung ist eingetroffen, und die Teammitglieder werden rekrutiert und geschult. Zwei Zufluchtsstationen wurden eingerichtet.

- Beziehungen zu den Gemeinden - Die Unterstützung der lokalen Gemeinden hat weiterhin Priorität. Im dritten Quartal unterstützte das Unternehmen eine Reihe lokaler Initiativen und Investitionen, wie z. B.: eine kommunale Kooperationsvereinbarung, die Eröffnung eines Kindertageszentrums, Stipendien für Universitätsstudenten in Santiago de Pinos, die Instandhaltung von Gemeindestraßen, Workshops zum Unternehmertum für Anwohner, ein Umweltbildungsprogramm für Grundschulen, Baumspenden für die Gemeinde und Sommerworkshops für Kinder und Jugendliche.

- Fortschritte - Der Gesamtfortschritt des Projekts (Minenerschließung und Bau über Tage) hat 77 % erreicht, wobei bisher mehr als 258 Millionen $ Die Finanzzahlen beruhen auf einer vorläufigen Schätzung. Die endgültigen, ungeprüften Zahlen werden mit dem Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 am 5. November 2024 veröffentlicht.

des Projektbudgets ausgegeben wurden. Die Projektverpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 270 Millionen $1 Die Projektverpflichtungen umfassen die Gesamtausgaben für das Projekt.

, was 99 % des Kapitalbudgets von 271 Millionen $ entspricht.

- Minenentwicklung - Im dritten Quartal wurden unter Tage Entwicklungsarbeiten über eine Strecke von 1.051 Meter durchgeführt, was einer Gesamtstrecke von 5.544 Metern entspricht. Außerdem:

o Die untertägigen Sprengstoffmagazine wurden fertiggestellt und der Antrag auf Genehmigung für die Verwendung von Sprengstoff wurde zur Genehmigung eingereicht, die für das vierte Quartal 2024 erwartet wird.

o Aushub und Abstützung des Hauptpumpensumpfs und der Pumpstation von Terronera wurden abgeschlossen.

o Die Entwicklung der Teststrosse, die zur Überprüfung der Kriterien für die Planung der Strosse, einschließlich der Spannweite, Länge und Höhe der Öffnung, sowie zur Festlegung der Verfahren für Langlochbohrungen, Sprengungen und Verfüllung dienen wird, ist fast abgeschlossen.

o Das bei den Entwicklungsarbeiten abgebaute Erz wurde an der Oberfläche auf Halde gelegt.

o Es wurde mit dem Aufbrechen eines bestehenden Portals begonnen, um den Zugang zum Abbau des goldreichen Erzganges La Luz zu schaffen, der voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 erreicht werden soll.

- Baustelle obere Anlagenplattform - Die Bauarbeiten an der Aufbereitungsanlage und der übertägigen Infrastruktur sind zu 90 % abgeschlossen und gehen schrittweise in Richtung Betriebsaufnahme voran.

o Grobbrecher - Der primäre Backenbrecher wurde im August in Betrieb genommen und lieferte das erste zerkleinerte Gestein, was einen wichtigen Meilenstein des Projekts darstellt.

o Groberzhalde und Sanierungsstollen (COS) - Fertigstellung zu 100 % und Beginn der Tests vor der Inbetriebnahme.

o Vermahlung und Eindickung - Rohrleitungen, Mechanik, Elektrik und Instrumentierung werden voraussichtlich im Oktober fertiggestellt sein.

o Flotation - Der Druckbehälter des Kompressors und die Lufttrocknungssysteme wurden installiert, die Arbeiten an den Rohrleitungsanschlüssen sind im Gange. Die Installation der Flotationsausrüstung, einschließlich Gebläse, Instrumente und Ventile, ist im Gange und soll im 4. Quartal abgeschlossen sein.

o Roh- und Prozesswassertanks - Die Stahlringe sind angebracht und die Schweißarbeiten zu über 90 % abgeschlossen. Die Installation der Einlass-, Auslass- und Zugangsöffnungen, die abschließende Schweißnahtprüfung, die Sandstrahlreinigung/mechanische Reinigung und der Anstrich sollen im vierten Quartal abgeschlossen werden.

- Untere Anlagenplattform und Bergelagerungsanlage (TSF) - Der Bereich der unteren Plattform ist zu fast 30 % fertiggestellt. Der Schwerpunkt lag auf der Fertigstellung des letzten Abschnitts der tragenden Wand des Rückstandsfilters (Tailing Filter), bevor mit dem Filterdeck begonnen wurde; die ersten Stahlsäulen und -träger wurden für das Gebäude des Konzentrationsfilters und die mechanischen Strukturen der Geräte errichtet.

o TSF-Haupteindeichung - Die Aushubarbeiten für den Hauptdeichgraben sind zu 100 % abgeschlossen, der sekundäre Graben war zu 40 % fertiggestellt, und die Verlegung der Rohre für den unterirdischen Wasserabzug wurde abgeschlossen.

o Filtrationsbereich für Aufbereitungsrückstände - Mehr als 75 % der Bodenplatte und 100 % der filtertragenden Wand für das Gebäude der Rückstandsfilter wurden gegossen. Die Rückstandsfilter, die in einem Lagerhaus in Puerto Vallarta gelagert werden, sollen im 4. Quartal 2024 zur Baustelle transportiert und installiert werden.

o Konzentratfilterbereich - Mehr als 80 % der Bodenplatte und 75 % der Rohrgestell- und Gerätefundamente im Konzentratfilterbereich wurden gegossen, und die Tankfundamente und Gerätesockel waren fast fertig.

- Nebengebäude - Labor- und Instandhaltungsgebäude sind zu 40 % fertiggestellt.

o Laborgebäude - Der größte Teil der Ummantelung und Isolierung ist bereits angebracht und die Stahlbolzen sind installiert. Die Installation von Rigipsplatten, Kompressoren und Trocknern ist im Gange.

o Instandhaltungsgebäude - Ende September wurde mit der Montage der Stahlkonstruktion begonnen.

- Beschaffung - Das Projektteam arbeitet weiter an der Beschleunigung der noch ausstehenden Eingänge. Die Beschaffung war zu 99 % abgeschlossen.

- Personal vor Ort - Zum Ende des dritten Quartals stieg die Belegschaft auf über 250 Mitarbeiter von Endeavour Silver und über 800 Auftragnehmer. Die Gesamtzahl wird im 4. Quartal 2024 mit Beginn der Inbetriebnahme voraussichtlich abnehmen.

Nächste Schritte und Planung

Das Projekt Terronera wird voraussichtlich gegen Ende des vierten Quartals mit der Inbetriebnahme der Systeme beginnen.

Im vierten Quartal 2024 wird im Bereich der Rückstandsfilter, der Anfang Oktober an den mechanischen Auftragnehmer übergeben wurde, der Schwerpunkt auf der Installation von mindestens einem Rückstandsfilter zusammen mit dem Konzentratfilter liegen, wobei ein erweiterter Arbeitsplan die Inbetriebnahme der ersten Systeme, die gegen Ende des vierten Quartals erwartet wird, ermöglicht. Die Vermahlungs-, Flotations- und Eindickungssysteme werden Ende Oktober mechanisch fertiggestellt, sodass die Tests und der Hochlauf dieser Kreisläufe im November und Dezember beginnen können.

Die Minenentwicklung in den Portalen 1, 2 und 4 wird fortgesetzt, wobei Langlochstrossen aufgefahren werden und die erste Produktion für das vierte Quartal geplant ist; das Erz wird weiterhin für die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage auf Halde gelegt. Bei La Luz wird das Portal gebaut und der Zugang zum Erzkörper über einen Schrägstollen wird im vierten Quartal vorangetrieben.

Die kritischen Punkte sind weiterhin die TSF, der Bau der Rückstandkonzentratfilter und die Vortriebsarbeiten in der Untertagemine.

Besuchen Sie www.terronera.com, unsere eigens erstellte Projekt-Webseite, um sich über die laufenden Entwicklungen bei Terronera zu informieren. Informieren Sie sich über Updates, erfahren Sie mehr über unser Engagement für den Umweltschutz und entdecken Sie die positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinden.

Über Endeavour Silver: Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

