IRW-News: Noram Ventures Inc. : CVZ-67 endet laut Analyse bei 502 Fuß (153 m) in Lithium mit einem Gehalt von 1220 ppm, der sich zur Tiefe hin steigert

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressourcen (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent - LCÄ).

Vancouver, British Columbia, Kanada - 21. April 2021 - Noram Ventures Inc. (Noram oder das Unternehmen) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt erfreut die Analyseergebnisse von Bohrloch CVZ-67 bekannt, das in einer Tiefe von 502 Fuß (153 m) abgeschlossen wurde. Die ersten 202 Fuß (61,6 m) wurden durch Oberflächenkies gebohrt, ehe man auf die Tonstein- und Schlammsteineinheiten in der Esmeralda-Formation traf. Ein 19 Fuß (5,8 m) breiter Abschnitt aus braunem, sandigem Tonstein wurde durchteuft, gefolgt von 11 Fuß (3,6 m) Schlammstein. Ab da bis zum Ende des Bohrlochs, über 232-502 Fuß (70,7-153 m), durchdrang das Bohrloch blaues und blauschwarzes Schlammgestein, das durchgehend die höheren Lithiumgehalte aufweist. Der Abschnitt von 282-502 Fuß (61,6-153,0) enthielt 220 Fuß (67,1 m) mit durchschnittlich 1.000 ppm Li. Wie auf dem Abtragungsprofil von CVZ-67 zu sehen, endete das Bohrloch mit einem Lithiumgehalt von 1.220 ppm Li und der Gehalt scheint sich zur Tiefe hin zu steigern.

