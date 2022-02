IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Bilfinger und Rock Tech Lithium unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei erster Lithiumraffinerie Europas

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Bilfinger und Rock Tech Lithium unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei erster Lithiumraffinerie Europas

2. Februar 2022 - Der Industriedienstleister Bilfinger und das Clean-Tech-Unternehmen Rock Tech Lithium haben eine Absichtserklärung für eine EPCM-Partnerschaft (Engineering, Procurement, Construction Management) unterzeichnet. Die Vereinbarung betrifft den Bau des ersten Lithiumhydroxid- Konverters Europas. Die Produktionsanlage für batteriefähiges Lithiumhydroxid soll im brandenburgischen Guben entstehen und nach ihrer Realisierung jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterien von 500.000 Elektroautos produzieren. Das Projekt von Rock Tech befindet sich derzeit in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. Bilfinger übernimmt unmittelbar Engineering-Leistungen und, im Falle der Verwirklichung, vor allem weitere Beschaffungsleistungen sowie das Baumanagement.

Christina Johansson, Interim-CEO und CFO von Bilfinger: Die Produktion von Lithiumhydroxid als Bestandteil von Elektroauto-Batterien ist essentiell für eine klimafreundliche Mobilitätswende. Das von Rock Tech Lithium ausgearbeitete Konzept für den Bau der Lithium- Veredelungsanlage ist innovativ und technologisch überzeugend. Wir freuen uns, die weiteren Schritte zur Umsetzung des Projekts mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei Planung und Baumanagement von Industrieanlagen mitzugestalten.

Markus Brügmann, CEO von Rock Tech Lithium, sagt: Mit Bilfinger haben wir einen exzellenten industriellen Partner gefunden und ausgewählt, der über entscheidende Erfahrung beim Bau von komplexen Industrieanlagen verfügt und unser Vorhaben mit höchster Kompetenz umsetzen kann. Die Kooperation ist ein weiterer bedeutender Meilenstein von Rock Tech Lithium auf dem Weg zu einem führenden Clean-Tech-Unternehmen, das die Automobilindustrie mit hochreinem Lithiumhydroxid versorgt. Zusammen mit Bilfinger wollen wir das Batteriezeitalter vorantreiben.

Rock Tech Lithium hatte am 11. Oktober 2021 den Bau der ersten Lithiumraffinerie Europas bekanntgegeben und das erforderliche Areal von der Stadt Guben erworben. Ein Teil des für die Produktion erforderlichen Lithiums wird aus dem Hardrock-Vorkommen des Unternehmens in Georgia Lake, Kanada, stammen.

Rock Tech Lithium verfolgt das Ziel, das Lithiumhydroxid über die gesamte Wertschöpfungskette mit den geringstmöglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu produzieren. So hat das Unternehmen zusammen mit dem Deutschen Lithium-Institut ITEL eine Zero-Waste- Strategie entwickelt, welche vorsieht, auch die Nebenprodukte der Lithiumhydroxid-Herstellung zu verwerten - zum Beispiel in der Gipsindustrie. Ziel ist es, später auch das Lithium selbst zu recyceln.

Bilfinger zählt zu den international führenden Industriedienstleistern und verfügt im Anlagenbau über ein umfassendes und langjähriges Know-how. Der Konzern deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - vom Consulting über die Fertigung bis zur Instandhaltung von Industrieanlagen - und hat bereits mehrere Projekte im Elektromobilitäts-Sektor erfolgreich umgesetzt, wie z.B. den Bau einer BASF-Produktionsanlage für Batteriematerialien im finnischen Harjavalta.

Über Bilfinger

Bilfinger ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert eine hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.

Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech Lithium ist ein in Deutschland und Kanada tätiges Clean-Tech-Unternehmen, das die Automobilindustrie mit hochqualitativem Lithiumhydroxid made in Germany beliefern wird. Bereits 2024 wird das Unternehmen Europas ersten Lithiumkonverter mit einer Produktionskapazität von 24.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb nehmen. Eine Menge die ausreicht, um rund 500.000 Elektroautos mit Lithium-Ionen-Batterien auszustatten.

Das Clean-Tech-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den weltweit ersten geschlossenen Kreislauf für Lithium zu schaffen und so die Rohstofflücke auf dem Weg zu sauberer Mobilität zu schließen. Rock Tech besitzt das Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario, Kanada. Bereits 2030 sollen rund 50 Prozent der eingesetzten Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien stammen.

Rock Tech Lithium ist an den Börsen in Toronto und Frankfurt notiert. Geführt wird das Unternehmen von Dirk Harbecke, Chairman, sowie Markus Brügmann, Chief Executive Officer, Stefan Krause, Chief Financial Officer, Don Stevens, Chief Technology Officer, und Esther Bahne als Chief Strategy and Marketing Officer.

Contact Bilfinger

Katharina Schönebeck

Corporate Communications & Public Affairs

Telefon: +49 621 459-3816

katharina.schoenebeck@bilfinger.com

Kontakt Rock Tech Lithium

Wolfgang Böhm,

Rock Tech Lithium Inc.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 30 44 33 61- 33

wboehm.ext@rocktechlithium.com.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63986

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63986&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273P2017

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.