IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore kündigt Explorationsprogramm von 2 Millionen US$ für 2022 an

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore kündigt Explorationsprogramm von 2 Millionen US$ für 2022 an

16. Mai 2022 - Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors ein Explorationsbudget in Höhe von 2 Millionen US$ für seine aussichtsreichsten Projekte genehmigt hat.

Erstens hat Starcore 500.000 US$ für El Creston, ein fortgeschrittenes Molybdänprojekt in Opodepe, Sonora, Mexiko, budgetiert, wo Starcore 500.000 US$ für Untersuchungen einsetzen wird, um das Vorkommen von Kupferporphyr in der Tiefe zu bestätigen. Das Programm wird Vermessungen, geophysikalische Untersuchungen der Magnetometrie und die Entwicklung neuer geologischer Modelle anhand vorhandener Bohrlochdaten umfassen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65789/Starcore_160522_DEPRcom.001.jpeg

Abb. 1) Zoom-Modell Lowell & Guilbert, 1970, das das geologische Modell des Mo-Cu-Porphyrs bei El Creston und die offene potenzielle tiefe HB darstellt. (HB: Hydrothermale Brekzie; IB: Intrusionsbrekzie).

Zweitens wurde für das Konzessionsgebiet der Mine San-Martin ein Budget von 1 Mio. US$ mit folgenden Zielen bereitgestellt:

a. Suche nach der Erweiterung der San-Martin-Brekzie im südwestlichen und östlichen Teil der Mine

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65789/Starcore_160522_DEPRcom.002.jpeg

Abb. 2) Geologisches Modell der Brekzien von San Martin, das den östlichen und südlichen Teil der Lagerstätte darstellt.

b. Bestätigung des geologischen Potenzials des nördlichen Teils der Konzessionsgebiete in den Gebieten von Cerro Azul (Nördliches Gebiet)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65789/Starcore_160522_DEPRcom.003.jpeg

Abb. 3) Claim-Karte, die das Cerro-Azul-Gebiet darstellt.

Schließlich wird der Rest des Explorationsbudgets in Höhe von 500.000 US$ für neue Projekte verwendet. Hierfür wurde Starcore eingeladen, sich an potenziellen Joint Ventures zu beteiligen, wie z.B. am Gold- und Silberprojekt California in Durango, Mexiko, einem Konzessionsgebiet von 3.211 Hektar, das Teil des Mineralisierungstrends des San Dimas Distrikts ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65789/Starcore_160522_DEPRcom.004.jpeg

Abb. 4) Der California-Claim - ein neues Ziel von Starcore International Mines

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65789/Starcore_160522_DEPRcom.005.jpeg

Salvador Garcia, B. Eng., ein Director und Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für die Projekte gemäß NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung erstellt.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

