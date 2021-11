IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore meldet den Beginn neuer Bohrungen auf neuem Goldziel bei El Creston in Opodepe, Bundesstaat Sonora, Me...

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore meldet den Beginn neuer Bohrungen auf neuem Goldziel bei El Creston in Opodepe, Bundesstaat Sonora, Mexiko.

8. November 2021. Vancouver, British Columbia - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt den Beginn der Explorationskernbohrungen auf seinen Claims MEZTLI 4 und TEOCUITLA in Opodepe im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt (siehe Abb. 1). In dieser ersten Phase werden fünf verschiedene Gänge erkundet, die nach mehr als achtmonatigen geologischen Arbeiten mit über 2.000 entnommenen Proben (siehe Abb. 2) und durchgeführten Analysen sowie metallurgischen Tests (Abb. 3) entdeckt wurden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten gaben die Richtung des aktuellen Explorationsprogramms vor (siehe Abb. 4).

Wie in der Pressemitteilung vom 17. August 2021 berichtet, stellt das Projekt Opodepe für Starcore ein dreidimensionales Prospektionsgebiet dar, das erstens als Molybdänlagerstätte, zweitens als Konzessionsgebiet mit Goldvorkommen und drittens als Projekt mit dem Potenzial für einen Kupferporphyr in der Tiefe in Frage kommt. Diese Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 11.364 Hektar (die MEZTLI 4-Claims) wurden noch nie auf Edelmetalle untersucht. Mit dem Erwerb von 3.087 Hektar nordwestlich der MEZTLI 4-Claims (die TEOCUITLA-Konzessionen) verfügt Starcore jetzt über insgesamt 14.451 Hektar, die das Unternehmen erkunden wird, wobei bisher fünf Gänge für die erste Bohrphase identifiziert wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62483/Starcore_081121_DEPRcom.001.png

Abb. 1. Lage des Projekts Opodepe

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62483/Starcore_081121_DEPRcom.002.png

Abb. 2. Karte mit den 5 Gängen, die in Phase I erkundet werden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62483/Starcore_081121_DEPRcom.003.png

Abb. 3. Tabelle der Analyseergebnisse

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62483/Starcore_081121_DEPRcom.004.png

Abb. 4. Phase-I-Kernbohrprogramm

Salvador Garcia, B. Eng., ein Director und der Chief Operating Officer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) des Unternehmens für das Projekt gemäß der Vorschrift NI 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

