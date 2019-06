IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna bestellt Geschäftsführer für 196.000 Quadratfuß große Betriebsanlage - Experte hat jahrzehntelange Erfahrung ...

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna bestellt Geschäftsführer für 196.000 Quadratfuß große Betriebsanlage - Experte hat jahrzehntelange Erfahrung im Verbrauchsgütersektor

Canadian Securities Exchange: TCAN

Börse Frankfurt: TH8

Vancouver, British Columbia, 18. Juni 2019 - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) hat Alan R. Applonie zum Geschäftsführer (General Manager) bestellt. Alan zeichnet für sämtliche Aktivitäten im Produktionsbetrieb der vor kurzem vom Unternehmen erworbenen vertikal integrierten Cannabisanlage auf 196.000 Quadratfuß Nutzfläche verantwortlich und wird auch noch für weitere Betriebsanlagen zuständig sein, die das Unternehmen voraussichtlich im Stanislaus County zukaufen will.

In den vergangenen 18 Jahren war Alan maßgeblich am Aufbau eines Privatunternehmens für Massengüter des täglichen Bedarfs (abgepackte Verbrauchsgüter) beteiligt, das er von der Gründung bis hin zu einem Betrieb mit über zwei Milliarden Dollar Jahresumsatz begleitete. Seine umfangreichen Kenntnisse erstrecken sich vor allem auf das Supply Chain Management und die Betriebsführung, insbesondere im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Verbrauchsgütern. Alan konnte außerdem Erfahrungen mit Infrastruktursystemen bei Großunternehmen wie Amazon, Starbucks, 7-11, Walmart und Krogers sammeln.

Ich habe über mehr als sechs Monate Interviews mit hochkarätigen Experten geführt, um die geeignete Person für die Führung unseres Betriebs zu finden, und bin überzeugt, dass Alan der Richtige ist. Alan war zuletzt für ein milliardenschweres Unternehmen tätig, wo seine Abteilung regelmäßig Jahresumsätze über 300 Millionen Dollar erzielte. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau von nationalen Marken und ist als Führungskraft mit allen Aspekten des Supply Chain Managements und der Betriebsführung im Verbrauchsgütersektor vertraut. Er verfügt über profunde und weitreichende Kenntnisse in den Bereichen Produktion und Prozessmanagement und verfolgt einen stark ergebnisorientierten Ansatz. Es besteht kein Zweifel, dass er unseren TransCanna-Marken einen enormen Wertzuwachs bescheren wird, erklärt Jim Pakulis, CEO von TransCanna.

Ich freue mich außerordentlich, Teil des TransCanna-Teams zu werden und ganzheitlich zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens beitragen zu können. Die Grundlage die das TransCanna-Team geschaffen hat, bildet für jemanden mit meiner Führungserfahrung im Verbrauchsgütersektor, in Produktion und Betrieb, die perfekte Plattform, meint Alan Applonie, Geschäftsführer von TransCanna.

Alan hat einen Studienabschluss von der Weber State University und einen MBA-Abschluss von der Owen Graduate School of Business der Vanderbilt University in Nashville (Tennessee).

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Mediensprecher:

TransCanna@talkshopmedia.com

604-738-2220

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Der Vorstand

Telefon: (604) 609-6199

TransCanna Holdings Inc.

Suite 820, 1130 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 4A4

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47088

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47088&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89356V1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.