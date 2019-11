IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna und Lyfted Farms unterzeichnen definitive Kaufvereinbarung

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna und Lyfted Farms unterzeichnen definitive Kaufvereinbarung

Vancouver, BC, 1. November 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN, FWB: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (Share Purchase Agreement, die SPA) über den Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Lyfted Farms, Inc. ("Lyfted") abgeschlossen hat. Lyfted ist ein staatlich lizenziertes, vertikales Cannabisunternehmen mit Sitz im Central Valley, Kalifornien. Die abgeschlossene Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Lyfted baut seit 2016 Cannabis für medizinische Zwecke an und vertreibt dieses. Das Unternehmen hat mehrere preisgekrönte Marken entwickelt und eine treue Kundenbasis aufgebaut. Lyfted verfügt über eine bestehende Umsatzbasis und aufgrund der starken Nachfrage der Verbraucher hat das Unternehmen eine Investition in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten eingeleitet. Sobald diese Investition abgeschlossen ist und die Lizenzierung vorliegt, wird Lyfted in die 196.000 Quadratfuß große Anlage des Unternehmens in der Stadt Modesto übersiedeln, die die größte Cannabisanlage Kaliforniens ist.

Unser Team ist TransCanna verpflichtet und freut sich sehr über die nächsten Schritte, sagte Lyfted-Gründer Bob Blink. Da die meisten Anleger in letzter Zeit eine Abkühlung der Stimmung im Cannabisbereich verzeichnet haben, halten wir dies für die perfekte Gelegenheit, ein markenorientiertes Unternehmen aufzubauen. Das Geschäftsmodell von TransCanna greift das Problem der Fragmentierung des Cannabismarktes auf. Vor diesem Hintergrund haben sich die Aktionäre von Lyfted, zu denen auch ich gehöre, verpflichtet, ihre Beteiligung an TransCanna deutlich zu erhöhen.

Der größte Vermögenswert, den wir erwerben, ist das Talent des Managementteams von Lyfted, sagte Steve Giblin, CEO von TransCanna. Das Lyfted-Team arbeitet mit den Teams der Unternehmen SolDaze und Daily, die wir zuvor übernommen haben, zusammen, was eine unmittelbare Gelegenheit bietet, den Umfang unserer Aktivitäten erheblich zu erhöhen. Wir begrüßen Bob Blink und sein Team bei TransCanna und schätzen ihr Vertrauen, das sie mit der deutlichen Erhöhung ihrer Beteiligung an unserem Unternehmen an den Tag gelegt haben.

Gemäß den Bedingungen der SPA wird sich der bei Abschluss zu zahlende Gesamtkaufpreis von ca. 6.150.000 US-Dollar (USD) wie folgt zusammensetzen: (i) eine Barzahlung von insgesamt 550.000 USD (von denen 150.000 USD zuvor als Vorschuss geleistet wurden), (ii) die Ausgabe von 2.660.750 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,80 CAD pro Aktie (die Vergütungsaktien) und (iii) ein ungesichertes, unverzinsliches Schuldscheindarlehen in Höhe von 4.000.000 USD (der Schuldschein). Die Kaufaktien unterliegen Handelsbeschränkungen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen sowie einer Pooling-Vereinbarung, die einen Freigabeplan von vier gleichen Raten ab dem Abschluss der SPA und danach alle drei Monate vorsieht. Der Schuldschein ist zurückzuzahlen, falls das Unternehmen bis zum 30. Juni 2020 bestimmte Eigenkapitalerhöhungen vornimmt, sofern Lyfted bestimmte festgelegte Produktionsziele erreicht, andernfalls haben die Inhaber die Möglichkeit, den ausstehenden Nennbetrag in Stammaktien des Unternehmens zu den dann geltenden Marktpreisen umzuwandeln, und unter der Voraussetzung, dass eine solche Umwandlung nicht dazu führt, dass die Inhaber des Schuldscheins insgesamt 20 % oder mehr der dann ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von TransCanna besitzen. Für den Fall, dass eine solche Option nicht von den Inhabern des Schuldscheins ausgeübt wird, ist der Schuldschein in vierteljährlichen Raten zurückzuzahlen, die auf den Einnahmen basieren, die Lyfted in den drei Monaten, die am 30. September 2020 enden, erzielt hat. Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen für derartige Transaktionen und wird für die kommenden Wochen erwartet.

Für weitere Informationen zu den Produkten von Lyfted besuchen Sie bitte lyftedfarms.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Im Namen des Board of Directors

Steve Giblin

President

604-609-6199

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Zeitpunkt der Fertigstellung des SPA und die Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie den erwarteten Nutzen von Lyfted für das Geschäft des Unternehmens. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA ODER AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. DIES STELLT KEIN ANGEBOT FÜR DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49290

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49290&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89356V1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.