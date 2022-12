IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining berichtet über den aktuellen Stand des Genehmigungsantrags für die Goldmine Kenville in Nelson (BC), die bald ein...

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining berichtet über den aktuellen Stand des Genehmigungsantrags für die Goldmine Kenville in Nelson (BC), die bald eine der grünsten Goldminen sein wird

Vancouver, B.C., 16. Dezember 2022 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass Mitglieder der Geschäftsleitung von Ximen in einem kürzlichen Telefonat mit unserem Verbindungsbeamten von Major Mines of BC am 8. Dezember 2022 die Notwendigkeit erörtert haben, die Aktionäre über den aktuellen Stand der Genehmigung für die Goldmine Kenville zu informieren, deren Antrag sich nun schon über fast vier Jahre erstreckt. Die Parteien kamen überein, dass sich das folgende Update zur Veröffentlichung eignet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.001.png

Das Unternehmen wartet auf zwei Genehmigungen, eine vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation und eine vom Umweltministerium.

Der Entwurf der Genehmigung vom Bergbauministerium ist nun fertiggestellt und wird in Kürze vorgelegt werden. Die Bergbauabteilung ist dabei, die Einzelheiten des Gebiets, das Gegenstand der Genehmigung ist, und die Höhe der geforderten Rücklagen für die Rekultivierung festzulegen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Gebiet in direktem Zusammenhang mit seinen 100 Jahre alten Crown Grants stehen wird, die sowohl die Oberflächen- als auch die Untertageabbaurechte umfassen, sowie mit zusätzlichen Rechten, die mit diesen Crown Grants verbunden sind (die Definition eines Crown Grants unterscheidet sich ausdrücklich von Mineral Titles - siehe Abbildung unten). Die Rekultivierungsrücklagen wurde bereits ausführlich besprochen, und das Unternehmen erwartet keine ungewöhnlichen Kosten.

Der Entwurf der Genehmigung vom Umweltministerium wurde mit allen Auflagen angefertigt - alle abteilungsübergreifenden Prüfungen wurden abgeschlossen - und enthält Empfehlungen für die Aktivitäten des Unternehmens. Es wird erwartet, dass er in Kürze an das Unternehmen weitergeleitet wird.

Die Genehmigungen des Bergbau- und des Umweltministeriums werden mit Auflagen verbunden sein. Es wird einen kurzen Prüfzeitraum geben und sofern diese Auflagen annehmbar sind, wird Ximen sein Einverständnis geben und die endgültige Genehmigung zur Aufnahme der Arbeiten wird erteilt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.002.jpeg

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Büro und wir werden Ihnen gerne antworten. Das Unternehmen hat sich kontinuierlich mit der Gemeinde auseinandergesetzt und allen interessierten Parteien Führungen und Besichtigungen angeboten. Es ist ein mühsamer Prozess, aber unser Ziel ist es, diesen Standort so zu erhalten, wie er in den letzten 100 Jahren war, und viele bedeutende, sinnvolle und gut bezahlte Arbeitsplätze für die Region zu schaffen und dabei die Umweltauswirkungen so gering wie möglich halten. Wir wollen einer der grünsten Goldproduzenten in BC sein und uns zu einem Branchenführer entwickeln. Der Standort wird direkt mit Strom versorgt, der vom Kootenay-Damm erzeugt wird. Alle Bohrungen werden in den unterirdisch erschlossenen Bereichen mit Druckluftbohrern durchgeführt. Die Kompressoren und Leitungen sind alle installiert, eingeschaltet und bereit für den Einsatz.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.003.png

Wir sind uns bewusst, dass die Wartezeit lange war und die letzten Jahre für alle eine Herausforderung waren. Wir bedanken uns für Ihre anhaltende Unterstützung und Geduld und möchten Ihnen versichern, dass sich alle Beteiligten - das Bergbauministerium, das Umwelt-Ministerium und das Team von Ximen - darum bemüht haben, diesen Prozess im besten Interesse aller Parteien abzuschließen.

Wir sind alle Teil einer vielfältigen natürlichen Gemeinschaft hier in den Kootenays, und es ist wichtig, dass wir alle unser Bestes tun, um die Schönheit und die Natur, die uns anvertraut ist, zu bewahren und gleichzeitig Möglichkeiten für unsere Familien und die Gemeinschaft als Ganzes zu schaffen, erklärt CEO Christopher Anderson.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.004.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.005.png

Neues Portal

Geringer ökologischer Fußabdruck

Die technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Matthew Ball, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und VP Exploration bei Ximen Mining Corp., genehmigt.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seinen Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern insgesamt 1.000.000 Restricted Share Units (RSU) gewährt hat. Die RSU sind in Stammaktien des Unternehmens auszuzahlen. Die RSUs sind nicht übertragbar und sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Datum der Zuteilung gebunden und, falls erforderlich, der behördlichen Genehmigung vorbehalten.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations: Sophy Cesar, 604-488-3900, ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.006.jpeg

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat auch die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68636/FinalAAA-XIM-DEC-16-2022-KenvillePermitUpdate_DE_PRocm.007.jpeg

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4 Tel: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68636

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68636&tr=1

