IRW-News: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining: Erschließungsgenehmigung für die Goldmine Kenville, Nelson BC

IRW-PRESS: Ximen Mining Corp.: Ximen Mining: Erschließungsgenehmigung für die Goldmine Kenville, Nelson BC

Vancouver, B.C., 15. März 2022 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ximen-mining-corp/) freut sich, ein Update zu den Genehmigungen und Aktivitäten im Goldminen-Projekt Kenville in Nelson im südöstlichen British Columbia zu geben. Kenville befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

Nach Auskunft des Ministeriums für Energie, Bergbau und Innovation im Bereich geringe Kohlenstoffbelastung (Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation, EMLI) wird dem Unternehmen innerhalb von 30 Tagen ein Entwurf der Genehmigung zur Erschließung der Mine und zu Bohrarbeiten unter Tage zugestellt werden. Das Unternehmen wird daraufhin die Bedingungen der Genehmigung prüfen und den Entwurf akzeptieren oder Änderungen verlangen. Sobald der Entwurf von beiden Parteien akzeptiert ist, wird die Genehmigung erteilt werden. Die gleichzeitige Erteilung einer Umweltgenehmigung wird ebenfalls erwartet. Andere Genehmigungen, wie z. B. die Lagergenehmigung und eine Wasserlizenz zur Verwendung von Grundwasser, sind zugehörige Genehmigungen, die ebenfalls für den Betriebsbeginn benötigt werden. Die Erteilung dieser Genehmigungen ist der engen Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Ministerien seit Beginn der Antragstellung zu verdanken.

Mit der bevorstehenden Erschließungsgenehmigung und der Finanzierung von Erschließungskosten in Höhe von 5 Millionen USD, sowie weiterer Finanzunterstützung durch einen mittelgroßen Goldproduzenten sollte, das Jahr 2022 den Beginn der Goldmine Kenville markieren, äußerte Christopher Anderson, CEO von Ximen Mining Corp. Die Goldmine Kenville wird eine äußerst geringe Umweltbilanz aufweisen und viele gutbezahlte, wirkungs- und bedeutungsvolle Arbeitsplätze für die Gegend und die Gemeinde schaffen. Die vielen wirtschaftlichen Vorteile für die Region, sobald wir in volle Produktion gehen, werden die Beschäftigungslage jahrelang stabilisieren. Wir glauben, dass die Mine Kenville eine der umweltverträglichsten produzierenden Goldminen im südlichen British Columbia sein wird.

Das Unternehmen unternimmt jetzt weitere Maßnahmen zur Vorbereitung des Betriebsbeginns. Arbeiten an den elektrischen Installationen am Portal sind fortgeschritten. Diese beinhalten eine 600-Volt-Stromleitung, die das Kraftwerk der Mine mit dem örtlichen Stromnetz verbindet, die Einrichtung eines Schaltschrankes und Verbindungen zu den Pumpenstationen, einen 75 PS-Ventilator zur Grubenbelüftung und den Grubenluftkompressor. Für den Beginn der Minenerschließung benötigte Materialien, wie Walzstahlbögen für das neue Portal, Materialien zur Bodenstützung (Felsanker, Bewehrungsstäbe, Swellex, Schutzgitter und Riemen) und Elemente zur Wartung der Bohranlagen unter Tage (Bohreinsätze, Schläuche, usw.), wurden bestellt. Das Unternehmen bereitet sich auf den sofortigen Arbeitsbeginn nach Erhalt der Genehmigungen vor.

Die Goldmine Kenville war die erste eingetragene Mine unter Tage in British Columbia. Die Produktion begann im Jahr 1890 und dauerte bis in die 1950er Jahre an. Historische Produktionsaufzeichnungen zeigen 65.381 Unzen Gold aus 158.842 Tonnen Mahlgut, mit einem Rückgewinnungswert von 12,8 Gramm pro Tonne (0,37 Unzen pro Tonne) Gold.

Foto des neuen Portals in der Goldmine Kenville.

Im Jahr 2009 führten frühere Betreiber eingehende Probenahmen auf Ebene 257 der Mine Kenville durch, und, basierend auf den Ergebnissen, wurde eine historische Mineralressourcenschätzung erstellt (siehe Tabelle unten).

Historische Mineralressourcenschätzung 2009 - Mine Kenville

Kategorie Tonnage Gold g/t Unzen

Nachgewies3.312 31,72 3.377

en

Angedeutet21.312 18,84 12.912

Nachgewies24.624 20,58 16.289

en

+ angedeu

tet

Vermutet 522.321 23,01 356.949

Quellenangabe: Technical (Geological) Report on the 257 Level of the Kenville Mine, Nelson, British Columbia, 22. Juli 2009, von R. Munroe, P.Geo.

Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren. Daher behandelt der Emittent, Ximen Mining Corp., diese historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Bedeutende Diamantbohrungen wurden nach Erstellung der obigen Mineralressourcenschätzung von 2009 bis 2012 ausgeführt. Mindestens 4 neue Erzgänge mit potenziellen Streichenlängen von mehr als 700 Metern wurden identifiziert.

Im Jahr 2021 beauftragte Ximen Micon International Limited mit der Prüfung der verfügbaren Information und der zur weiteren Untersuchung umrissenen Gebiete. Aufgrund technischer Probleme mit der historischen Information wurde aus den historischen Daten keine aktuelle Mineralressourcenschätzung erstellt. Eine Verbesserung der derzeitigen Quarzgangmodelle und die Hinzufügung weiterer Erzgangmodelle wurde empfohlen.

Micon identifizierte zwei Gebiete, in denen die bestehenden Bohrungen erweitert werden könnten, um den Ansprüchen einer Mineralressourcenschätzung zu genügen. Die empfohlenen Gebiete werden von unter Tage in den neuen Schacht gebohrt werden. Die erwarteten Abmessungen betragen 100 Meter entlang des Streichens und 40 Meter neigungsabwärts entlang des Erzganges. Nach Schätzungen von Micon werden im ersten Block 1.800 Meter in 18 Bohrlöchern in Abständen von 20 Metern benötigt. Es wird erwartet, dass die Bohrungen eine angemessene Abgrenzung von Material für eine Bulk-Probe erzielen.

Nach Abschluss der Bohrungen und Vorlage weiterer Genehmigungen kann der Etagenbergbau über Rampen, die während der Bohrarbeiten auf- und abwärts zur Durchschneidung der Erzgänge angelegt wurden, beginnen. Das Ziel ist die Abgrenzung von mehr als 300 Metern Streichenlänge und einer vertikalen Tiefe von 150 Metern, die zum Abbau einer Bulk-Probe von 10.000 Tonnen entwickelt werden können.

Karte zur Darstellung von Ximens 20.749 Hektar großen Liegenschaft Nelson

In der Umgebung und Erweiterung der Mine Kenville kontrolliert das Unternehmen derzeit ein Gebiet von 20.749 Hektar mit Mineralliegenschaften entlang 33 Kilometer fruchtbaren Bodens, das 25 historische, in der Vergangenheit produzierende Minen und 30 Mineralvorkommen im Bergbaucamp Nelson umfasst. Ximen wird in diesem Paket weitere Explorationsarbeiten zur Erweiterung des Vorkommens Kenville und / oder der Entdeckung neuer Ressourcen durchführen. Außerdem liegt eine Bohrgenehmigung für die Liegenschaft California vor, und ein Antrag für das Gebiet der Liegenschaften Star und Venus wurde gestellt.

Wie bereits am 10. Februar 2021 bekanntgegeben, verhandelte Ximen eine Absichtserklärung mit einem in der Schweiz ansässigen Metallhandelsunternehmen zu 5 Millionen USD in Form eines gesicherten Golddarlehens für die geplante Erschließung eines 1.200 Meter-Schachtes und der Förderung einer Bulk-Probe von 10.000 Tonnen in der Goldmine Kenville. Das gesicherte Golddarlehen ist abhängig von der Erteilung der Genehmigungen und dem Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 1,5 Millionen CAD. Das Unternehmen plant, diese Bedingung strategisch durch Bewertung der Marktbedingungen und des Projektzeitplans zu erfüllen.

Sanierung von Portal 25

Erstellt durch: Das Bergbauteam von Ximen

Die Goldmine Kenville

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

Investor Relations: Sophy Cesar, 604-488-3900, ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat auch die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Ximen Mining Corp

