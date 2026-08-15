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15.08.2026 12:06:00
Is $500,000 Enough? What Retirement Really Looks Like on a Half-Million-Dollar Nest Egg.
Whether you're aiming to save $500,000 or it's already in your retirement account, you may be wondering just how far half a million dollars will take you these days. Here, we'll look at what you can expect if you retire with $500,000, as well as steps you can take to make it last.Image source: Getty Images.The 4% rule is one of many retirement withdrawal strategies. The rule suggests you can withdraw 4% of your retirement savings the first year each year and increase it by the rate of inflation annually -- without running out of money for 30 years. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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