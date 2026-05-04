Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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04.05.2026 14:45:00
Is 1 Income Stream Enough for Retirement? What Seniors Need to Know.
So you're starting to plan for retirement, and you're wondering whether you can get by on just one income stream. Let's see how that might work for you. Much will depend on which income stream it is. Below are some possibilities.Image source: Getty Images.Social Security: Most of us will not survive solely on Social Security benefits, because they're not that generous. As of March, the average monthly retirement benefit was $2,079 -- or about $25,000 per year. If you earned more than average, you'll collect more than average -- but not that much more. Also, Social Security's surplus has been running out. More money is being paid out than is coming in, and the surplus is expected to run dry in a few years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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