UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
|
20.01.2026 08:00:00
Is 2026 the Year to Buy UWM Holdings?
Since going public in 2020, mortgage lender UWM Holdings (NYSE: UWMC) has experienced sharp declines in its operating performance and share price. As interest rates crept upward on the heels of high inflation earlier this decade, UWM's earnings plummeted.UWM has attempted to recover several times in recent years, but the sluggish housing market has kept shares at lower prices. So far in 2026, shares have been trending upward once again.Unlike prior false starts, this rally could persist, given several factors currently in motion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: UWM A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: UWM A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)