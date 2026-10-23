Air Holdings Aktie

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WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

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23.10.2026 11:30:00

Is 2027 the Turnaround Year for These 4 EV and Air Taxi Stocks?

2026 has been a rough year for electric vehicle stocks. That's regardless of whether those vehicles are on the ground or in the air (or, in the case of Tesla's newly unveiled Roadster, maybe both).

Even Tesla's shares haven't been immune to the Wall Street sell-off. They've dropped 18.1% so far this year. But that's nothing compared to the movement of four other electric vehicle makers.

Electric car manufacturers Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) and Lucid Group (NASDAQ: LCID) are down 37.2% and 70.7%, respectively, this year. Meanwhile, electric vertical takeoff and landing (eVTOL) air taxi designers Archer Aviation (NYSE: ACHR) and Joby Aviation (NYSE: JOBY) are down 46% and 65.3%, respectively, over the same time frame.

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