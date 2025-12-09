American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
Is a 33% Slide a Buying Opportunity? Inside One Fund’s New $4.4 Million American Assets Trust Position
New York City-based Argosy-Lionbridge Management disclosed a new position in American Assets Trust (NYSE:AAT) on November 14, revealing that it initiated an approximately $4.4 million stake as of September 30.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Argosy-Lionbridge Management initiated a new position in American Assets Trust (NYSE:AAT) by acquiring 214,863 shares valued at $4.4 million during the third quarter. The move increased the fund’s portfolio to 14 reportable positions totaling $152 million in U.S. equities.American Assets Trust now accounts for 2.9% of Argosy-Lionbridge’s reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
