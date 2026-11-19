Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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19.11.2026 22:30:02
Is a Bloom Energy Stock Crash Coming? 1 Warning Sign Investors Shouldn’t Ignore.
Bloom Energy (NYSE:BE) stock is on an incredible run. In 2026 alone, shares have nearly doubled in value, pushing the fuel cell company's valuation above $50 billion.
Investors are very pleased with this year's performance. But there's one warning sign that could portend trouble ahead.
Even after a sharp decline, Bloom Energy shares still trade at roughly 120 times trailing earnings. Profits are growing rapidly, and shares trade at just 35 times forward earnings. But make no mistake: The market is betting big on profits continuing to expand aggressively.
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