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WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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15.11.2026 12:18:00

Is a Bond ETF Worth Owning Right Now? Here's My Honest Answer.

It's been a tough year for bond owners. After watching them gain value in 2025 as interest rates fell -- which didn't change the size of the payments from bonds already in investors' hands -- these income investments have lost value this year thanks to re-rising interest rates. The Vanguard Total Bond Market ETF (NASDAQ: BND) and the iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (NYSEMKT: AGG) are both down nearly 5% in 2026 to date, for perspective. That's not catastrophic by stock standards, but for bonds, it's more than a little.

So now what? Is all the damage done, leaving nothing but upside ahead for the foreseeable future? Or should bondholders bail out before things get worse?

The answer is a decisive "It depends," but leaning toward bullishness for certain investors.

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