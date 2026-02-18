UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
18.02.2026 11:50:00
Is a Dividend Cut Coming for UnitedHealth Stock?
Things have gone from bad to worse for UnitedHealth Group (NYSE: UNH). Last year, the giant health insurer suspended its guidance due to higher-than-expected medical costs. The company replaced its CEO. Along the way, its share price plunged by 35%.UnitedHealth's stock has continued to decline in 2026. Investors were especially concerned about the impact on the company of the Centers for Medicare & Medicaid Services' (CMS) proposed minuscule payment increase for Medicare Advantage plans in 2027. With all of these adverse developments, could another shoe be about to drop? Is a dividend cut coming?
Analysen zu UnitedHealth Inc.
