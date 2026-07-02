Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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02.07.2026 10:18:00

Is a Higher 2027 COLA Actually Good News? Here's the Honest Answer.

If you're collecting Social Security, you may be rooting for a larger cost-of-living adjustment (COLA) in 2027. After all, a bigger COLA means a more robust monthly check.But while a more generous Social Security COLA might sound like good news on the surface, there's an important catch you should know about. And it may make you rethink what you wish for.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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