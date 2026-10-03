Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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03.10.2026 10:27:01

Is a Microsoft Stock Split Coming After 23 Years?

Microsoft (NASDAQ:MSFT) stock sat around $518 as of this writing, within about 5% of its record close of $542 set last October.

Microsoft's board rarely let the share price go anywhere near that high before. The software giant split its stock nine times over its first 17 years as a public company, and one share bought at its March 1986 initial public offering is now 288 shares.

But the last split was a 2-for-1 split that took effect in February 2003. The shares have gone from around $25 just after that split to over $500 now.

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