Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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22.11.2026 10:06:02
Is a Stock Market Crash Imminent for the AI-Driven Trump Bull Market? History Weighs In With an Unpleasant Answer.
Although some of Wall Street's most volatile single-session swings in history have occurred under President Donald Trump, few presidents since the late 1890s have overseen higher average annual stock market returns. During Trump's first term, the time-tested Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and innovation-powered Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 57%, 70%, and 142%, respectively.
The stock market's list of catalysts under Trump is extensive and includes (but isn't limited to):
President Trump's bull market may be operating on borrowed time. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.
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