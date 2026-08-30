Answer Holdings Aktie

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WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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30.08.2026 10:06:01

Is a Stock Market Crash Imminent Under President Donald Trump? More Than 85 Years of Historical Precedent Offers an Answer.

What's faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, and able to leap tall buildings in a single bound? No, it's not Superman. It's the stock market anytime President Donald Trump is in the White House.During Trump's first, non-consecutive term, the timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and technology-propelled Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rallied 57%, 70%, and 142%, respectively. Since the president's second-term inauguration, these indexes have gained an additional 23%, 28%, and 32%, respectively (as of the closing bell on Aug. 24).While the stock market typically advances under most presidents, the annualized returns of the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite are higher under Trump than under most presidents since the late 1890s.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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