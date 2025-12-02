MasterBrand Aktie

WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049

02.12.2025 03:28:17

Is a Turnaround Ahead for MasterBrand Stock as One Investor Doubles Down on Its Big Bet?

Dallas-based Canyon Capital Advisors disclosed the acquisition of 734,854 shares of MasterBrand (NYSE:MBC) in the third quarter, which helped add an estimated $12.1 million to its position, according to a November 14 SEC filing.Canyon Capital Advisors reported in a recent SEC filing that it increased its stake in MasterBrand by 734,854 shares during the third quarter of 2025. This brought the fund’s total position to 1.8 million shares with a market value of $23.7 million as of September 30. The trade accounted for a 1.3% incremental shift in the fund’s reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing include:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
