AAR Aktie
WKN: 862821 / ISIN: US0003611052
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03.04.2026 16:16:00
Is AAR Corp. Stock a Sell or Buy After a Senior VP Dumped Over 6,000 Shares Worth $705,000?
Jessica A. Garascia, Senior Vice President, General Counsel and Secretary of AAR Corp. (NYSE:AIR), reported the exercise and immediate sale of 6,284 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $705,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($112.20); post-transaction value based on March 26, 2026 market close.* 1-year price change is calculated using March 26, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu AAR Corp.
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