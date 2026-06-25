AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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25.06.2026 15:53:00
Is AbbVie a Buy After Its Purchase of Apogee?
Pharmaceutical giant AbbVie (NYSE: ABBV) made a bold move this past Monday when it announced its planned $10.9 billion acquisition of Apogee Therapeutics (NASDAQ: APGE).The deal would bring a promising immunology drug, zumilokibart, into AbbVie's pipeline. This is a drug that many see as competing with Dupixent from Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN) and Sanofi (NASDAQ: SNY) as a treatment for moderate to severe atopic dermatitis, the most common form of eczema.AbbVie said it would pay $135.11 a share in cash, a 49% premium to Apogee's closing price last week of $90.38. Here are two reasons to buy AbbVie stock if the deal goes through, and one reason to stand on the sidelines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu AbbVie Inc
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