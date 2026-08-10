AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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10.08.2026 15:44:01
Is AbbVie Stock a Buy After Posting Strong Q2 Earnings?
Leading healthcare company AbbVie (NYSE: ABBV) is coming off a strong quarter. Last month, the Illinois-based business posted yet another round of solid quarterly results, putting on display its robust and diversified healthcare operations. That wasn't, however, enough to give the stock a boost. And although it has risen in value this year, its gains of 8% trail the market, with the S&P 500 up by 13% thus far in 2026. Could the healthcare stock be a good buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AbbVie Inc
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10.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.08.26
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30.07.26
|Ausblick: AbbVie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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27.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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20.07.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.07.26
|Erste Schätzungen: AbbVie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.07.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AbbVie Inc
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