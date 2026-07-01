Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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01.07.2026 05:05:01
Is Accelerant Holdings a Stock to Sell After Its Co-Founder Sold 147,000 Shares?
Francis James O’Neill, Co-Founder and Chief Underwriting Officer of Accelerant Holdings (NYSE:ARX), reported the indirect open-market sale of 147,000 shares on June 25, 2026, and June 26, 2026, for a total estimated value of ~$1.93 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.12)* 1-year price change calculated as of June 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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