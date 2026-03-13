Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
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13.03.2026 15:29:40
Is Adobe's CEO Transition a Red Flag or an Opportunity for Investors in 2026?
Shares of Adobe (NASDAQ: ADBE) were heading lower on Friday after the design-software company known for its "Creative Cloud" posted solid results in its first-quarter earnings report.However, the bigger news was that longtime CEO Shantanu Narayen was stepping down from the leadership position. In spite of beating estimates on the top and bottom lines and offering better-than-expected guidance for the second quarter, that news sent Adobe stock down more than 5% at the market open on Friday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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