WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

30.01.2026 09:14:00

Is Advanced Micro Devices a Good AI Stock to Buy Right Now?

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have doubled over the past year. The stock trades at a high price-to-earnings multiple, but this premium might be justified based on the trajectory of infrastructure spending for artificial intelligence (AI).Image source: Getty Images.At CES 2026, AMD CEO Lisa Su put a number on how fast AI compute is growing. Since 2022, AI computing power has climbed from 1 zettaflop to more than 100 zettaflops, driven by AI training and inferencing in data centers. But over the next five years, Su believes AI compute will need to increase another 100-fold to run more advanced AI applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Analysen zu Ai Holdings Corp

Ai Holdings Corp 2 664,00 1,18% Ai Holdings Corp
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 199,64 -5,07% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
