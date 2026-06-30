Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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30.06.2026 09:19:28
Is AeroVironment Inc a Buy After Its Latest Earnings Report?
It's hard to avoid the "soaring like a small aircraft" metaphors when writing about AeroVironment's (Nasdaq:AVAV) fiscal 2026 fourth-quarter and full-year results. These, plus the investor reaction to them, were very impressive, and in after-hours trading as of early Tuesday morning, the stock of the drone and defense systems specialist was up by more than 20%. Almost needless to say, the company crushed analyst estimates, thanks to monster growth in key fundamentals. Let's dig into how it performed so well.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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09.03.26
|Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Aerovironment IncShs
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