Aeva Technologies Aktie
WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021
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06.07.2026 22:04:44
Is Aeva Technologies a Stock to Sell After Its CFO Unloaded 11,000 Shares?
Aeva Technologies‘(NASDAQ:AEVA) Chief Financial Officer Saurabh Sinha reported the direct sale of 11,212 shares of common stock for a transaction value of ~$300,000 on July 2, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($26.75); post-transaction value based on July 2, 2026, market close ($23.98).* 1-year price change calculated using July 6, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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