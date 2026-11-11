Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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11.11.2026 15:14:02
Is Alphabet Still a Buy After Its Free Cash Flow Turned Negative?
Alphabet (NASDAQ:GOOGL) faces a striking contradiction following its latest earnings report. Google Cloud revenue more than doubled, and its backlog reached $561 billion, yet free cash flow turned sharply negative. With shares trading substantially below Berkshire Hathaway's agreed purchase price in June, today's valuation could prove attractive.
Stock prices used were the market prices of Oct. 30, 2026. The video was published on Nov. 8, 2026.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 470,00
|2,79%
|Alphabet A (ex Google)
|270,25
|2,15%
|Alphabet C (ex Google)
|267,15
|1,95%
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