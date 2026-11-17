Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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17.11.2026 12:26:00
Is Alphabet Stock a Buy After the Dip?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) has seen high volatility this year. The company's share price hit a lifetime high of over $400 in May, but it has since seen a valuation pullback. As of this writing, the tech giant's share price is down 27% from its valuation peak.
There are multiple catalysts behind Alphabet's valuation contraction. For starters, macroeconomic conditions have raised concerns about the health of the overall market -- with inflation, high bond yields, the rising national debt, and the likelihood of further interest rate hikes from the Federal Reserve all adding to a general sense of unease among investors.
More specifically, the growth and valuation outlook for companies in the artificial intelligence (AI) industry has been called into question. With these dynamics pressuring Alphabet's share price, is the stock worth buying following recent pullbacks?
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