True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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10.11.2026 19:03:00
Is Altria's 5.8% Dividend Yield Too Good to Be True Heading Into 2027?
History shows that nothing is guaranteed with dividend stocks, as even some companies that once had decades-long streaks of payout increases have cut or suspended their payouts. History also confirms that many dividend offenders flashed warning signs, often in the form of unusually high yields.
With a dividend yield of 5.8%, tobacco giant Altria (NYSE: MO) certainly fits the bill as a high-dividend stock. The shares yield more than 5 times as much as the S&P 500 and roughly 100 basis points more than 10-year Treasuries. Throw in the fact that premium cigarette and oral tobacco sales declined in the third quarter, and, understandably, some investors are worried about Altria's dividend heading into next year.
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